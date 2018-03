Premier Morawiecki: Nord Stream 2 podmywa europejskie bezpieczeństwo energetyczne

Decyzja amerykańskiego Departamentu Stanu ws. możliwości nakładania sankcji na firmy zaangażowane w projekt Nord Stream 2 spotkała się z życzliwym przyjęciem premiera Mateusza Morawieckiego. Szef polskiego rządu podkreślił na Twitterze, że budowa drugiej nitki Gazociągu Północnego „powinna zostać zatrzymana”.

– Nord Stream 2 nie jest tylko przedsięwzięciem komercyjnym; jest kolejnym przykładem wykorzystywania przez Rosję surowców energetycznych jako broni politycznej – oświadczyła Sandra Oudkirk z Biura Zasobów Energii Departamentu Stanu USA podczas konferencji w Brukseli.



– Zgadzamy się z wieloma z naszych europejskich partnerów, że Nord Stream 2 zredukowałby możliwości dywersyfikacji źródeł energii – przyznała Oudkirk. Podkreśliła przy tym, że „bezpieczeństwo energetyczne jest istotnym czynnikiem siły i wolności Europy”.



Możliwość nakładania sankcji zasugerowała rzeczniczka Departamentu Stanu USA Heather Nauert, odpowiadając na pytanie korespondentki TVP w USA Zuzanny Falzmann. – Nie komentujemy działań związanych z nakładaniem sankcji, ale od początku mówiliśmy jasno, że podejmiemy zdecydowane kroki przeciwko rosyjskiemu sektorowi eksportu energii, jeśli projekt zostanie zrealizowany – stwierdziła.

Przyjmuję z zadowoleniem dzisiejsze oświadczenie @StateDept ws. sankcji, które mogą spotkać firmy zaangażowane w projekt Nord Stream II. Podmywa on europejskie bezpieczeństwo energetyczne prowadząc do monopolizacji dostaw gazu oraz zagraża Ukrainie - powinien zostać zatrzymany. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) 20 marca 2018

źródło: PAP, Twitter, IAR

„Przyjmuję z zadowoleniem oświadczenie Departamentu Stanu USA ws. sankcji, które mogą spotkać firmy zaangażowane w projekt Nord Stream 2. Podmywa on europejskie bezpieczeństwo energetyczne prowadząc do monopolizacji dostaw gazu oraz zagraża Ukrainie - powinien zostać zatrzymany” – napisał na Twitterze premier Morawiecki.Możliwość nałożenia sankcji na europejskie i rosyjskie firmy biorące udział w budowie Nord Stream 2 przewiduje uchwalona przez Kongres w połowie ubiegłego roku ustawa o sankcjach wobec Rosji. Do tej pory prezydent Donald Trump nie zdecydował się jednak na ich wprowadzenie. W ubiegłym tygodniu grupa 39 senatorów z obu amerykańskich partii wezwała rząd USA do zablokowania Nord Stream 2. W liście skierowanym do szefów resortów dyplomacji i handlu argumentowali, że gazociąg da Rosji możliwość szantażu energetycznego i zagrozi bezpieczeństwu Ukrainy.