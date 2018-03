Flecistka będzie reprezentować Polskę na Eurowizji dla Młodych Muzyków

Flecistka Marta Chlebicka zwyciężyła w konkursie Młody Muzyk Roku 2018 i będzie reprezentowała Polskę na Konkursie Eurowizji dla Młodych Muzyków w sierpniu w Edynburgu. – Ujęła mnie wasza dojrzałość i mądrość – powiedział do młodych muzyków minister kultury Piotr Gliński.

We wtorek w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbył się finał konkursu Młody Muzyk Roku 2018. Młody Muzyk Roku to ogólnopolski konkurs na najlepszego młodego artystę grającego na instrumencie klasycznym.



W finale o tytuł walczyli: Marta Chlebicka – flecistka, Kacper Dworniczak – gitarzysta, Maciej Prokopowicz – puzonista, Piotr Motyka – akordeonista, i Grzegorz Chwaliński – perkusista. Zwyciężyła 17-letnia Marta Chlebicka, uczennica OSM II st. im. Zenona Brzewskiego w Warszawie w klasie prof. Beaty Kierzkowskiej.



Naukę na flecie rozpoczęła w wieku 7 lat. Jest stypendystką programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” za osiągnięcia artystyczne oraz Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.



Chlebicka jest laureatką kilkudziesięciu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych w kraju i za granicą. Koncertowała w wielu prestiżowych salach w Polsce – NOSPR w Katowicach, Studiu Koncertowym Polskiego Radia, Filharmonii Narodowej, Teatrze Wielkim w Warszawie, Zamku Królewskim, jak i za granicą - Odeon Theatre w Bukareszcie, Uniwersytecie Muzycznym w Wiedniu. Chlebicka otrzymała nagrodę ufundowaną przez ministra kultury w wysokości 20 tys. zł (fot. PAP/Jacek Turczyk)

Dojrzałość i mądrość



– Byliście państwo wspaniali, wszyscy byliśmy wzruszeni. (...) Mnie szczególnie ujęła wasza dojrzałość i mądrość, wyście mówili o tym, że to było dobre przygotowanie bardziej, a nie improwizacja, że to była ciężka praca, a nie tylko talent, mówiliście także o pokorze, bardzo wam za to dziękuję i gratuluję także waszym rodzicom, pedagogom, bo pewnie także dzięki ich pracy jesteście tak wspaniali i możemy to wszystko oglądać i się wzruszać. Niech żyje polskie szkolnictwo artystyczne, niech żyją szkoły muzyczne! – powiedział wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński.



Prezes TVP Jacek Kurski zapewnił, że kariery wszystkich młodych muzyków będą uważnie śledzone przez telewizję publiczną, a najlepsi z nich będą wielokrotnie gośćmi anten TVP. – Od 10 lat telewizja uczestniczy w tym konkursie, a od trzech lat Polacy wygrywają konkursy Eurowizji, dwa razy z rzędu w konkursie tańca, raz na muzykę poważną. Mam nadzieję, że polski zwycięzca (...) wygra również kolejny raz konkurs Eurowizji muzyki poważnej – podkreślił Kurski.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Zwyciężczyni otrzymała nagrodę ufundowaną przez ministra kultury w wysokości 20 tys. zł, nagrodę ufundowaną przez dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej dr. Zdzisława Bujanowskiego w wysokości 15 tys. zł, będzie też mieć występ z Polską Orkiestrą Sinfonia Iuventus, ufundowany przez dyrektor orkiestry Annę Kościelną.