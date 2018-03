Służby zgasiły gangsterów. Fabryka podrabianych papierosów warta miliony zlikwidowana

Nawet milion papierosów na dobę mogli produkować przestępcy, którzy w okolicach Wołomina uruchomili nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych. Według policjantów i celników, którzy zlikwidowali manufakturę, wykorzystywana przez gang linia produkcyjna warta była ok. 5 milionów zł. Wiele wskazuje na to, że papierosy miały być „eksportowane” m.in. do Wielkiej Brytanii.

Na trop jednej z największych nielegalnych fabryk papierosów natrafili wspólnie wołomińscy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą, białostockiego CBŚP oraz funkcjonariusze Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Każda ze służb analizowała informacje na temat podrabianych wyrobów tytoniowych pokazujących się np. na bazarach czy zatrzymywanych na przejściach granicznych.



Na przemysłową skalę



Z ustaleń służb wynikało, że fabryka znajduje się najprawdopodobniej na terenie wynajętej posesji pod Jadowem koło Wołomina. To, co funkcjonariusze zobaczyli na miejscu, przerosło ich oczekiwania. Jako pierwsi do fabryki wkroczyli antyterroryści, ponieważ obawiano się, że przestępcy mogą być uzbrojeni. Po przeszukaniu pomieszczeń okazało się, że interesu doglądała tylko jedna osoba, która został zatrzymana.



Przestępcza manufaktura działała w dawnym magazynie. Była to nowoczesna i bardzo wydajna linia produkcyjna. – Funkcjonariusze zabezpieczyli profesjonalne maszyny, za pomocą których produkowane były papierosy oznaczone logo znanego koncernu tytoniowego. Na miejscu przejęto ponad 375 tys. sztuk podrabianych papierosów oraz komponenty do ich produkcji m.in. filtry, kleje, gilzy, bibułę papierosową oraz dwie tony krajanki tytoniowej – wylicza w rozmowie z portalem tvp.info kom. Sylwester Marczuk, rzecznik stołecznej policji.



W hali zabezpieczono także agregaty prądotwórcze, odkurzacze przemysłowe, wirówki, wózek widłowy oraz kompresory wykorzystywane w procesie wytwarzania nielegalnego towaru. Sama linia produkcyjna warta jest, według szacunków śledczych, ok. 5 milionów zł.





Mogli zarobić miliony



Zdaniem funkcjonariuszy KAS, w zlikwidowanej fabryce można było wyprodukować nawet milion papierosów dziennie. Z samej krajanki, przestępcy mogli uzyskać od 1,8 do 2 mln papierosów. Gdyby zabezpieczone podczas akcji wyroby tytoniowe trafiły na czarny rynek, gangsterzy zarobiliby ok. 2 mln zł. Na „eksporcie” do Wielkiej Brytanii zysk przestępców byłby co najmniej dwa razy większy.



Zatrzymana w fabryce osoba usłyszała w Prokuraturze Rejonowej w Wołominie zarzuty m.in. wytwarzania i handlu podrobionymi papierosami oraz alkoholem etylowym, nielegalnego używania znaków towarowych, a także przestępstwa skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym. Grozi za to do 5 lat więzienia.



– Zlikwidowanie fabryki nielegalnych papierosów to tak naprawdę początek działań. Z naszych ustaleń wynika, że w sprawę są zamieszane inne osoby mające związek nie tylko z samą linią produkcyjną, ale także odpowiadające za dystrybucję gotowego produktu – tłumaczy kom. Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka CBŚP. Przestępcy działali na dużą skalę (fot. CBŚP, KP Wołomin, KAS)

Lepszy interes niż narkotyki



Od kilku lat policja likwiduje mniej laboratoriów amfetaminowych niż fabryk papierosów. W 2017 roku funkcjonariusze CBŚP zlikwidowali 12 fabryk produkujących papierosy (26 w 2016 roku) i odnaleźli 20 miejsc, w których przetwarzano i konfekcjonowano tytoń (46 w 2016 roku). Mniejsza liczba zlikwidowanych fabryk papierosów wynika z faktu, iż członkowie grup przenieśli przestępczą działalność poza granice polski. Przechwycono prawie 169 mln sztuk papierosów (w 2016 roku – 199 mln) oraz 259 tys. kg krajanki tytoniowej (w 2016 roku – 305 tys. kg).



Gangsterskie manufaktury zorganizowane są najczęściej tak, aby minimalizować straty w razie wpadki. Fabryki nie znajdują się zazwyczaj w tym samym miejscu, co wytwórnie krajanki. Gangi dysponują także swoimi magazynami, ale starają się tak organizować produkcję, by jak najszybciej wypuścić towar na czarny rynek.



Nielegalne papierosy udają później papierosy przemycane zza wschodniej granicy. Oczywiście wciąż podrabiane są popularne wyroby najbardziej znanych, droższych marek.