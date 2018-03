Sasin: To rodziny odsłonią pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej

Rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej zostaną oficjalnie zaproszone na uroczystość odsłonięcia pomnika ofiar – zapowiedział szef Komitetu Stałego Rady Ministrów oraz komitetu społecznego budowy pomników smoleńskich Jacek Sasin. Dodał, że nie będą kierowane specjalne zaproszenia do polityków.

Sasin na pytanie, kto 10 kwietnia odsłoni pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r., powiedział, że jego zdaniem będą to rodziny tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem.



– One są najbardziej powołane do tego, żeby być w centrum uwagi i dokonać aktu odsłonięcia – dodał.



Pytany w RMF FM, czy prezes PiS Jarosław Kaczyński będzie przemawiał podczas uroczystości, Sasin odparł: „jako społeczny komitet (budowy pomników smoleńskich) chcielibyśmy, żeby tak było”. – W tym miejscu akurat nie będzie liderem politycznym, tylko będzie jednym z przedstawicieli rodzin tych, którzy zginęli – zaznaczył.



Jak zastrzegł, komitet nie zamierza „doprowadzić do sytuacji, żeby tam były polityczne wstąpienia”. – Jeśli ktoś z członków rodzin będzie chciał wystąpić, to oczywiście będziemy próbowali takie wystąpienie, takie oczekiwanie wpisać w te obchody – powiedział.

Sasin zapewnił, że komitet będzie oficjalnie zapraszać na uroczystość rodziny ofiar katastrofy.– Do tych najbliższych, do których będziemy w stanie ustalić adresy, kontakty, będziemy bezpośrednie zaproszenia kierować – doprecyzował. Zaznaczył, że będą one kierowane niezależnie „od tego, jaką partię wspierają, jakie mają poglądy”.

„Nie będą kierowane specjalne zaproszenia do polityków”



Na pytanie, czy zaproszona zostanie prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz, Sasin zaznaczył, że nie będą kierowane specjalne zaproszenia do polityków.



– Ta uroczystość będzie otwarta dla wszystkich tych, którzy będą chcieli przyjść i uczcić pamięć tych, którzy w Smoleńsku zginęli – wyjaśnił.



– Jeśli ktoś z polityków będzie chciał przyjść, to zapraszamy. Również panią Hannę Gronkiewicz-Waltz – podkreślił. – Może w tej uroczystej chwili zrozumie, że jej niechęć, jej opór wobec tego, aby ten pomnik powstał, były po prostu niepotrzebne – dodał Sasin.



Jak mówił, na pl. Piłsudskiego 10 kwietnia oprócz ceremonii odsłonięcia pomnika odbędzie się także specjalny koncert. – Chciałem zresztą tą drogą podziękować kompozytorowi panu Stanisławowi Fiałkowskiemu, który specjalnie na tę okazję napisał utwór muzyczny, który będzie wtedy wykonany – powiedział Sasin.



Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 r. ma stanąć w Warszawie na obszarze zielonym między pl. Piłsudskiego a ul. Królewską; ma być gotowy na 10 kwietnia. Przed ośmiu laty w katastrofie samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.