„Gdyby Putin oddał władzę, straciłby pieniądze i trafił do więzienia”

– Władimir Putin nie może oddać władzy. Jego sytuacja jest bardzo niepewna. Przez 18 lat terroryzuje swój kraj, popełnia straszne czyny u siebie i za granicą, kradnie pieniądze, doprowadził do śmierci wielu osób, jest winny zbrodni wojennych. Gdyby oddał władzę, to straciłby pieniądze i trafił do więzienia. To jest kwestia jego fizycznego przetrwania – powiedział na antenie TVP Info Bill Browder, działacz praw człowieka, autor amerykańskich sankcji przeciwko Rosji.