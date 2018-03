„Gdyby Putin oddał władzę, straciłby pieniądze i trafił do więzienia”

– Władimir Putin nie może oddać władzy. Jego sytuacja jest bardzo niepewna. Przez 18 lat terroryzuje swój kraj, popełnia straszne czyny u siebie i za granicą, kradnie pieniądze, doprowadził do śmierci wielu osób, jest winny zbrodni wojennych. Gdyby oddał władzę, to straciłby pieniądze i trafił do więzienia. To jest kwestia jego fizycznego przetrwania – powiedział na antenie TVP Info Bill Browder, działacz praw człowieka, autor amerykańskich sankcji przeciwko Rosji.

Bill Browder opowiedział swoją historię, gdy w latach dziewięćdziesiątych próbował na terenie Federacji Rosyjskiej prowadzić interesy.



– Ujawniłem ogromną korupcję w Rosji, w czasie gdy prowadziłem tam fundusz inwestycyjny. Przeszukano moje biura i wydalono z kraju. Mój prawnik badał tę sprawę i odkrył, że wielu uczestników nalotu na moje biuro zagarnęło dokumenty z mojego biura i w ten sposób było w stanie zagarnąć 230 milionów dolarów w formie zapłaconych podatków – powiedział.



Dodał, że jego prawnik był poddawany torturom przez 358 dni, „zmuszano go do zmiany zeznań, ale nie chciał się na to zgodzić i zabito go 16 listopada 2009 roku”. Browder zaznaczył, że w wyniku jego działalności wprowadzono tzw. „Magnitsky act” - prawo, które obowiązuje m.in. w Wielkiej Brytanii, w Kanadzie, USA i krajach bałtyckich.

źródło: TVP Info

– Władimir Putin nienawidzi tego prawa, dlatego że ono uderza go w jego piętę achillesową. On i członkowie jego reżimu, którzy w Rosji za pieniądze robią straszne rzeczy, trzymają swoje pieniądze za granicą, na Zachodzie. Poprzez wprowadzenie tego prawa w Wielkiej Brytanii, w Kanadzie, USA i krajach bałtyckich w tym momencie te pieniądze są zagrożone – stwierdził.Amerykański działacz praw człowieka zaznaczył, że przeanalizował sytuację finansową Putina. Wycenia jego majątek na 200 mld dolarów, co czyni z niego najbogatszego człowieka na ziemi. – Analiza ta wynika z jasnych przesłanek. Po aresztowaniu Michaiła Chodorkowskiego, najbogatszego oligarchy w Rosji, Putin spotykał się ze wszystkimi oligarchami, którzy pytali go, co mamy robić, żeby nie aresztowali nas tak jak jego. Wówczas Putin zaproponował swój „deal”. Mianowicie chciał udział 50% ich aktywów, a w zamian dał im wolną rękę. Wszyscy oligarchowie się zgodzili. Niektórzy musieli uciekać z kraju, a niektórzy zostali zabici – oznajmił Browder.