Amerykanie na konferencji w Brukseli: Nord Stream 2 to broń polityczna

Gazociąg Nord Stream 2 jest przykładem wykorzystywania przez Rosję surowców energetycznych jako broni politycznej - oświadczyła na konferencji w Brukseli Sandra Oudkirk z Biura Zasobów Energii Departamentu Stanu USA.

– Nord Stream 2 nie jest tylko przedsięwzięciem komercyjnym; jest kolejnym przykładem wykorzystywania przez Rosję surowców energetycznych jako broni politycznej. Zgadzamy się z wieloma z naszych europejskich partnerów, że Nord Stream 2 zredukowałby możliwości dywersyfikacji źródeł energii – oświadczyła Oudkirk podczas konferencji „Gospodarka a geopolityka. Nord Stream 2, Ukraina i bezpieczeństwo energetyczne Europy” zorganizowanej przez Misję Stanów Zjednoczonych przy Unii Europejskiej wspólnie z think tankiem Wilfried Martens Centre for European Studies.



Przedstawicielka USA wyraziła przekonanie, że celem budowy Nord Stream 2 jest likwidacja roli Ukrainy jako kraju tranzytowego dla eksportu rosyjskiego gazu do Europy. Podkreśliła jednocześnie, że bezpieczeństwo energetyczne jest istotnym czynnikiem siły i wolności Europy. Wskazała także, że Stany Zjednoczone bezpośrednio pomagają Ukrainie w realizacji jej celów w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.



– Nasze programy pomagają w zwiększeniu sprawności energetycznej i krajowego wydobycia gazu, zmniejszając jej zależność od rosyjskiego paliwa – mówiła Oudkirk.

