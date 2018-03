Prezydent na Pomorzu: w waszej tragedii są elementy, które można przekuć na dobro

– Chylę przed Wami czoła – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z wolontariuszami oraz przedstawicielami organizacji, które zaangażowały się w akcję likwidacji skutków ubiegłorocznej nawałnicy w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim. W spotkaniu z prezydentem uczestniczyło ponad 300 osób.

Andrzej Duda podkreślił, że jest emocjonalnie związany z okolicami, które ucierpiały latem ubiegłego roku w nawałnicach; mówił, że tu uczestniczył w obozach harcerskich. Zaznaczył, że w związku z tym wie, jak wielki szok i wstrząs wywołał kataklizm oraz jak duże skutki wywołała nawałnica.



– Ten widok nie zmieni się przez dziesięciolecia, tyle trzeba będzie (czasu), aby odrósł las. Będzie inny, (...) będzie miał inną strukturę, będzie ciekawszy, ale trzeba będzie na to długo czekać. Wiem, że myślicie państwo o tym z obawą: jaki tutaj będzie klimat, czy nie zmieni się gospodarka wodna, wskutek tego, że tak olbrzymie obszary leśne zniknęły, czy przyjadą do nas turyści, czy będą chcieli u nas wypoczywać, jak będziemy sobie radzili z tym wszystkim? – mówił prezydent.



– Domy szybko odbudujemy, zagospodarowania szybko odbudujemy. Ale nasz krajobraz tak szybko do nas nie wróci. I to jest ogromny wstrząs – zaznaczył prezydent. Potrzebne są dziesięciolecia, żeby ten las odrósł. Trzeba ona to długo czekać – dodał.



„W waszej tragedii są elementy, które można przekuć na dobro”



Prezydent powiedział, ze podczas dzisiejszych spotkań z mieszkańcami regionu, usłyszał tylko jedna prośbę: – Jedyna prośba do mnie skierowana, to była prośba o drogi. (…) Mam nadzieję, że ta infrastruktura zostanie tu przywrócona – podkreślił.



– Mam nadzieję, że w tragedii, która dotknęła Państwa, która dotknęła rodziny harcerzy z Łodzi, że są w niej także te elementy, które mogą być przekute na dobro. Tak, jak wielkie serce pomocy, które okazaliście sobie Państwo nawzajem, które okazaliście swoim gościom – harcerzom, do których mieszkańcy przedzierali się przez las zostawiwszy swoje dzieci tuż, tuż po tym strasznym kataklizmie. Kiedy lał jeszcze deszcz, kiedy wiał jeszcze wiatr, przedzierali się przez las, bo wiedzieli, że tam są harcerze. Wiedzieli, że nie ma większej miłości, niż oddać życie za przyjaciół swoich. Chylę za to przed Wami czoła – powiedział prezydent zwracając się do wolontariuszy i mieszkańców, którzy nieśli pomoc poszkodowanym w nawałnicy.



– Wy, nie bacząc na siebie, na swoje sprawy, na swoją rodzinę, swoje gospodarstwo pobiegliście do remizy, pobiegliście na pomoc, pobiegliście służyć innym. To pokazało jak wielki jest wasz duch, jak wielki jest duch służby sobie nawzajem, wykonywania swoich obowiązków – mówił prezydent zwracając się do wolontariuszy.



Podkreślał, że latem przeżyli oni „chwilę próby" i musieli zadać sobie pytanie, co wybrać: „służbę, oddanie, złożoną przysięgę, czy własne interesy”. – Dziękuję wam za to, że umieliście tej przysięgi dotrzymać, tego swojego zobowiązania, bo to niezwykle scementowało waszą wspólnotę – powiedział prezydent. Wyraził też wdzięczność tym, którzy przyjechali, by pomagać poszkodowanym przez nawałnicę lub wysyłali im pieniądze.



Spotkanie w Rytlu



Wcześniej Andrzej Duda, spotkał się z lokalną społecznością w Rytlu oraz pojechał do lasu w Suszku w miejsce, w którym sierpniu ub. roku zginęły dwie przygniecione drzewami nastoletnie harcerki. Prezydent złożył tam kwiaty.



Następnie, Andrzej Duda odwiedził tamę na Brdzie w miejscowości Zapora-Mylof, gdzie w sierpniu 2017 r. groziło wylanie rzeki.



Gwałtowne burze, a miejscami nawet trąby powietrzne, przeszły przez Pomorze w nocy z 11 na 12 sierpnia ub.r. Wskutek nawałnic zginęło w Pomorskiem 5 osób, w tym dwie nastolatki, które przebywały na obozie harcerskim w miejscowości Suszek. Około 50 osób doznało też różnego rodzaju obrażeń. Wichura zniszczyła wiele domów i tysiące hektarów lasów.