Prok. Janeczek: sprawa Amber Gold objętościowo olbrzymia

– Sprawa Amber Gold była postępowaniem objętościowo olbrzymim, z jakim łódzka prokuratura nigdy się nie spotkała; dokumentów piętrzyły się całe stosy – powiedziała we wtorek przed sejmową komisją śledczą ds. Amber Gold zastępca prokuratora okręgowego w Łodzi Izabela Janeczek.

Dodała, że po przejęciu sprawy przez łódzką prokuraturę z prokuratury w Gdańsku napłynęło 40 tomów akt, ale później liczba gromadzonych dokumentów zaczęła szybko rosnąć.



Śledztwo w sprawie Amber Gold zostało przeniesione na początku października 2012 r. na mocy decyzji ówczesnego prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku do Prokuratury Okręgowej w Łodzi. – Ja zostałam wyznaczona 10 października 2012 r. referentem tego śledztwa – poinformowała prok. Janeczek.



Dodała, że „przez cały czas pobytu w prokuraturze w Łodzi prowadziła duże, skomplikowane pod względem prawnym, faktycznym, wielowątkowe, wieloosobowe postępowania, w szczególności te, które były związane z wielomilionowymi uszczupleniami podatkowymi”. – Jak przekazano mi 10 października 2012 r., to właśnie te cechy i to doświadczenie zadecydowało o tym, że powierzono mi do prowadzenia postępowanie w sprawie afery Amber Gold – oceniła. Oprócz niej – jak dodała – do sprawy z prokuratury łódzkiej przydzielono jeszcze dwóch referentów.



Do prokuratury wpłynęło 40 tomów akt



– Jakieś dwa, trzy dni później (...) do prokuratury w Łodzi wpłynęły akta główne śledztwa i nie były to jakieś szczególnie duże akta – z tego co pamiętam liczyły około 40 tomów. Wydawało nam się, że nawet one wcale nie wyglądają na jakieś szczególnie opasłe jak na sprawę, która ma taki wydźwięk medialny – powiedziała prok. Janeczek.



Jak kontynuowała, jednak „już za chwilę do prokuratury zaczęły wpływać dokumenty i były to dokumenty przeróżne, w ilości wręcz zatrważającej, które najczęściej wpływały od pokrzywdzonych, ale też od innych osób”. – Tak naprawdę każdy z tych dokumentów wymagał rozpoznania, analizy i udzielenia odpowiedzi. Było tego tak dużo, że decyzją prokuratora generalnego delegowano do nas dwoje prokuratorów z Gdańska na dwa miesiące, aby udzielić nam wsparcia w rozpoznawaniu tej lawinowo napływającej korespondencji – powiedziała.



Mówiła, że „dokumentów piętrzyły się całe stosy”. – Pamiętam, jak był taki stos na wysokości metra i kilku metrów kwadratowych powierzchni, który zawierał dokumenty nieuporządkowane. Wtedy już wiedzieliśmy, że objętościowo to takie postępowanie, z którym jeszcze nigdy łódzka prokuratura się nie spotkała i chyba do tej pory zdecydowanie nie miała do czynienia, a jako prokuratura naprawdę prowadziliśmy duże postępowania. Ta sprawa objętościowo była jednak sprawą olbrzymią – podkreślała.



Jak poinformowała, w grudniu 2012 r. łódzcy prokuratorzy przygotowali „ramowy plan śledztwa”. – Z racji ogromu materiału dowodowego ten dokument musiał być ramowy – zaznaczyła.