„Nie chcemy do Państwa mówić, tylko z Państwem rozmawiać” #TweetupKPRM z udziałem premiera

– Dla nas jest bardzo ważne, żebyśmy teraz skupili się na kontynuacji wszystkich dobrych zmian, które wdrożyliśmy od ponad 800 dni naszych rządów – mówił premier Mateusz Morawiecki we wtorek podczas wystąpienia inaugurującego #TweetupKPRM w Kancelarii Premiera.

Szefowi polskiego rządu w trakcie tweetupu towarzyszą ministrowie jego rządu, w tym m.in.: minister środowiska Henryk Kowalczyk, szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska, minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, a także szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk i szef gabinetu politycznego Marek Suski.



Premier podkreślił, że tweetup, to „otwarta, szczera dyskusja”. – Jest dla nas bardzo ważne, żebyśmy teraz skupili się na dobrej kontynuacji tych wszystkich dobrych zmian, które wdrożyliśmy od samego początku naszych rządów. Ponad 800 dni – tak na to patrzymy, tak jak powiedziałem podczas exposé, jako na rząd kontynuacji – mówił.



– Jesteśmy całą drużyną, która chce dobrze służyć Polsce i przede wszystkim nie chcemy do państwa mówić, tylko chcemy z państwem rozmawiać o tym, co waszym zdaniem nurtuje poszczególne grupy społeczne, Polaków, co jest dla nich najważniejsze – zaznaczył Morawiecki.



Szef rządu podkreślił, że wierzy iż z „dobrej, szczerej” wymiany zdań „zrobi się wiele pomysłów na przyszłość”.



Premier opublikował w trakcie przemówienia także wpis na Twitterze: „Rozpoczynamy #TweetupKPRM. Kończymy zimę dobrą i otwartą dyskusją”.