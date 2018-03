Rząd zwiększył budżet na budowę Muzeum Historii Polski

Do 757,2 mln zł zwiększy się budżet na budowę siedziby Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli. Jednocześnie do lutego 2021 r. wydłuży się termin przewidziany na realizację inwestycji - poinformowało CIR po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów.

Rząd przyjął nowelizację uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”, przedłożoną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Nowelizacja przewiduje zwiększenie budżetu na budowę placówki o 98 mln zł do wykorzystania w latach 2019-2021 r.



Kwota przeznaczona na realizację projektu wzrośnie do 757,2 mln zł - podało CIR. Jak wyjaśniono, zwiększenie budżetu przewidzianego na budowę muzeum oraz wydłużenie terminu jego realizacji wynika z ofert zgłoszonych na realizację inwestycji, które przekraczają wcześniej zakładany budżet na budowę obiektu i wystawy stałej. Jak poinformowało Centrum Informacji Rządu, realizacja projektu budowy placówki wydłuży się wobec dotychczasowych założeń o 3 miesiące i zakończy w lutym 2021 r.



Program budowy będzie finansowany ze środków budżetu państwa w łącznej wysokości 757,2 mln zł w okresie 6 lat (począwszy od 2016 r.); na rok 2018 r. przypadnie kwota 77 mln 540 tys. zł, na rok 2019 r. - 218 mln 581 tys. zł, na 2020 r. - 280 mln 687 tys. zł i na rok 2021 r. - 147 mln 985 tys. zł. Gmach muzeum zostanie wybudowany na terenie Cytadeli Warszawskiej. Będzie on główną częścią kompleksu muzealnego, który będzie się składał także z Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum X Pawilonu i Muzeum Katyńskiego.

#wieszwiecej Polub nas

„W perspektywie długookresowej ma prezentować najważniejsze zagadnienia dla państwowości i historii Polski. Jego zadaniem będzie promowanie polskiego dziedzictwa historycznego w świecie, a także dotarcie do jak największej liczby osób ciekawych historii i losów naszego państwa oraz przyciągnięcie i zainteresowanie tą tematyką ludzi młodych. Muzeum ma być centrum nowoczesnej edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej. Placówka, oprócz prowadzenia badań dotyczących dziejów Polski, powinna stać się ośrodkiem głębszej myśli i refleksji o polskiej historii” – podano w komunikacie CIR.



Jak poinformowało CIR, „Muzeum Historii Polski będzie jedną z najważniejszych i najlepiej rozpoznawalnych instytucji kultury w Polsce. Dołączy do coraz liczniejszego grona nowoczesnych placówek muzealnych cieszących się dużą renomą w kraju i za granicą”. Jest to już kolejna nowelizacja uchwały ws. budowy Muzeum Historii Polski w Warszawie; poprzednią rząd przyjął w październiku 2017 r. Wtedy rząd zwiększył budżet na budowę Muzeum Historii Polski z 310 do 659 mln zł, wydłużył też termin budowy do 2020 r.



Do głównych zadań powołanego w 2006 r. Muzeum Historii Polski należy promocja polskiej historii i kultury w Polsce i za granicą, gromadzenie zbiorów związanych z historią Polski oraz szeroko pojęta działalność edukacyjna.