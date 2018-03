Prezydent Duda odwiedził tereny, przez które przeszła ubiegłoroczna nawałnica

Prezydent Andrzej Duda we wtorek po południu odwiedza tereny w województwie pomorskim, które ucierpiały podczas nawałnicy w sierpniu ubiegłego roku. Prezydent rozpoczął swą wizytę od Rytla (powiat chojnicki), gdzie spotkał się ze strażakami-ochotnikami i mieszkańcami tej miejscowości.

W Rytlu na prezydenta na placu przed siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej czekała grupa kilkudziesięciu osób, głównie mieszkańców sołectwa. Andrzeja Dudę przywitali m.in. sołtys sołectwa Rytel Łukasz Ossowski i wicewojewoda pomorski, Mariusz Łuczyk.



Prezydent przywitał się z zebranymi oraz rozmawiał z grupą strażaków ochotników, wolontariuszami i mieszkańcami Rytla. Z Rytla prezydent pojechał na tereny leśne zniszczone w trakcie nawałnicy; w okolicy miejsca tragicznej śmierci dwóch harcerek złożył kwiaty. W Brusach Andrzej Duda ma spotkać się z wolontariuszami oraz przedstawicielami organizacji zaangażowanych w akcję likwidacji skutków nawałnicy w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim. Tam planowane jest wystąpienie prezydenta.



Prezydent odwiedzi też tamę na Brdzie w miejscowości Zapora i spotka się z wolontariuszami oraz przedstawicielami organizacji, które zaangażowały się w akcję likwidacji skutków nawałnicy w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim.



.@AndrzejDuda złożył kwiaty w okolicy miejsca tragicznej śmierci harcerek - Asi i Olgi, które zginęły na skutek zeszłorocznej nawałnicy.



Prezydentowi towarzyszyli https://t.co/v7TOtNRubN. harcerze oraz strażacy, którzy jako jedni z pierwszych dotarli do obozowiska w Suszku. pic.twitter.com/WRiH6CjOsk — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) March 20, 2018

„Życie do normy to wróci może za 60 czy 80 lat”



Sołtys sołectwa Rytel Łukasz Ossowski pytany przez PAP o to, czy ponad pół roku po nawałnicy życie w miejscowości wróciło do normy powiedział, że „życie do normy to wróci może za 60 czy 80 lat”. – Tak naprawdę mamy do czynienia z dwoma zjawiskami, z jednej strony ludzie stracili życie, dobytek, a z drugiej strony mamy katastrofę ekologiczną, z którą borykamy się codziennie patrząc na otaczający nas krajobraz – mówił.



Sołtys przyznał, że teraz w Rytlu „nie ma śladów” nawałnicy, która w sierpniu spowodowała wiele strat. – Widać ile jest nowych dachów, odbudowanych domów – dodał. Ossowski powiedział, że wiele osób przyjeżdża i pyta „jak wy to zrobiliście”. – Odpowiadam, nie jak, ale dzięki komu – dzięki ludziom dobrej woli bo ta pomoc, która płynęła do nas, uratowała nas – podkreślił.



– A ten las wyrwany to taka nasza wyrwa w sercu – zaznaczył. Wskazując przewrócony, leżący w pobliżu remizy dąb sołtys powiedział, że właściciel postanowił go nie sprzątać, zostawić. – Pytam właściciela czy on nie cierpi patrząc na to drzewo a on mówi, że cierpi tak samo jak to drzewo – powiedział Ossowski.



#PAD odwiedza tereny w województwie pomorskim, które ucierpiały podczas nawałnicy w sierpniu ubiegłego roku.



➡️ https://t.co/bApaqs0oNT pic.twitter.com/87COCk8iD9 — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) March 20, 2018

Prezydent jest w Rytlu. Wizytę rozpoczął od spotkania z lokalnymi władzami, strażakami, leśnikami, mieszkańcami i wolontariuszami, którzy brali udział w akcji pomocowej na tych terenach w trakcie zeszłorocznej nawałnicy. pic.twitter.com/YDkPc0FPsm — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) March 20, 2018

źródło: pap

Przyznał, że wielu mieszkańcom po nawałnicy udzielana była pomoc psychologiczna. Wyjaśnił, że w ramach zorganizowanej akcji mobilnej pomocy, psychologowie jeździli, rozmawiali z ludźmi i wielu osobom na pewno pomogli. Przyznał, że „niektórzy do tej pory otrzymują pomoc”.Jedna z mieszkanek Rytla, która miała okazje chwilę rozmawiać z prezydentem powiedziała PAP, że Andrzej Duda zwrócił uwagę, że z tej tragedii wyniknęło też „coś dobrego”, że przyczyniła się ona do zjednoczenia lokalnej społecznościNa skutek nawałnicy, która w nocy z 11 na 12 sierpnia ubiegłego roku przeszła przez województwa kujawsko–pomorskie, pomorskie i wielkopolskie śmierć poniosło sześć osób a 58 osób, w tym 19 strażaków zostało rannych. Wśród sześciu ofiar śmiertelnych, pięć było w powiecie chojnickim, m.in. dwie harcerki z Łodzi, przebywające na obozie w Suszku. Uszkodzonych zostało 4,8 tys. budynków, z czego 3,4 tys. to budynki mieszkalne.