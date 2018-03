Arciszewska-Mielewczyk: Nord Stream 2 nie jest żadną dywersyfikacją

– Polska przedstawia swoje cele do osiągnięcia, jak również jasno artykułuje, z czym się nie zgadza. Mam tu na myśli Nord Stream 2, który nie jest żadną dywersyfikacją. Nasz protest w tej sprawie też był przedstawiany – powiedziała na antenie TVP Info poseł PiS Dorota Arciszewska-Mielewczyk.

Dodała, że Polska powinna szukać możliwości sojuszu z krajami skandynawskimi, by powstrzymać projekt Nord Stream 2, tak jak robiono to w czasie budowy pierwszej nitki gazociągu.



– Niestety rząd Donalda Tuska wycofał się później ze wszelkich przedsięwzięć, które były inwestycjami typowo biznesowymi, a nie w interesie całej Unii Europejskiej – stwierdziła. Poseł PiS zaznaczyła, że takie wsparcie należy budować w tej sprawie ponownie. Wskazała na pozostałe kraje Europy Wschodniej czy też Stany Zjednoczone.

źródło: TVP Info

Dorota Arciszewska-Mielewczyk zauważyła również, że Niemcy są naszym naturalnym partnerem gospodarczym, o czym świadczą dane statystyczne dotyczące wymiany gospodarczej między sąsiadami.– My stawiamy również trudne sprawy na agendzie, mam tu na myśli Jugendamty, Nord Stream, politykę migracyjną i inne sprawy, o których trzeba rozmawiać – dodała.