Mobilne muzeum historii Polski i raport Pileckiego wyruszają do USA

Partia Republikańska zaprosiła do Sejmu pomysłodawców dwóch inicjatyw, których celem jest mówienie prawdy za granicą o polskiej historii podczas II wojny światowej.

– Projekty, które dziś Państwu prezentujemy, są kwintesencją patriotyzmu realizowanego jako służba bez oglądania się na państwo, z własnej inicjatywy i dlatego takie przedsięwzięcia są tym cenniejsze. Pokazują siłę naszego społeczeństwa – powiedziała w trakcie zorganizowanej w Sejmie konferencji prasowej poseł Anna Maria Siarkowska.



– Dla nas, republikanów, najważniejsze jest dobro wspólne i Polska na pierwszym miejscu. Dlatego bardzo się cieszymy, że niezwykli ludzie wpadli na takie wspaniałe pomysły jak mobilne muzeum opowiadające o naszej historii czy popularyzowanie „Raportu Witolda” – mówiła z kolei poseł Małgorzata Janowska.



Pierwszym z dwóch zaprezentowanych projektów jest mobilne muzeum, w którym zamieszczona ekspozycja opowiada historię bohaterstwa Polaków podczas II wojny światowej. Projekt jest pomysłem „Fundacji Tradycji Miast i Wsi”, a na konferencji prasowej opowiedzieli o nim Marcin Wolak i Kamil Rybikowski.

#wieszwiecej Polub nas

Prezentacja projektu wnętrza mobilnego muzeum (fot. Materiały prasowe)

– Po ogromnym sukcesie ubiegłorocznej akcji mobilnego billboardu akcji German Death Camps zdecydowaliśmy się znaleźć nową formułę, która pozwalałaby kontynuować akcję w szerszym zakresie, i pomysł ostatecznie padł na mobilne muzeum zbudowane na bazie autobusu, którym będziemy mogli dotrzeć z naszym przekazem do większości miast w Europie, ale przede wszystkim w USA - co jest głównym celem naszej akcji – powiedział Marcin Wolak.– Akcja ma mieć wydźwięk pozytywny, ma pokazywać działania polskiego państwa i polskich obywateli w walce z Holokaustem. Nie mamy zamiaru nikogo piętnować i stygmatyzować. Chcemy w ten sposób przede wszystkim upamiętnić bohaterski udział Polaków w trakcie II wojny światowej, a szczególnie te fakty, które są mniej znane na świecie – dodał Kamil Rybikowski.Aby akcja miała szansę zaistnieć, potrzebne są jednak środki. Jak tłumaczyli w Sejmie organizatorzy, liczą na udział instytucji publicznych i organizacji prywatnych. Uruchomiono też zbiórkę, która ma jednak pokryć tylko znikomą cześć potrzebnych funduszy. – Publiczna zbiórka na autobus wciąż trwa, jednak należy pamiętać o tym, że kwota organizowana w internecie pokryje niewielki ułamek kosztów całego przedsięwzięcia i będzie stanowić „społeczny udział własny”, co oznacza, że do projektu dołączają się wszyscy zainteresowani i zaangażowani Polacy. Najłatwiej zbiórkę znaleźć poprzez media społecznościowe pod hasłem „Trasa German Death Camps w USA” lub stronie internetowej www.germandeathcamps.org – tłumaczył Kamil Rybikowski.

Nie tylko muzeum



Misja za oceanem to nie tylko mobilne muzeum, ale także zachęcenie Amerykanów do zapoznania się z najlepszym i najbardziej prawdziwym świadectwem tego, jak wyglądało piekło na ziemi, jakim był niemiecki obóz w Auschwitz, czyli „Raportem Witolda” napisanym przez jednego z najodważniejszych ludzi czasów II wojny światowej. Promocja przetłumaczonej na język angielski wersji publikacji ma być powiązana z działaniem mobilnego muzeum w USA.



– Witold Pilecki to jedyny człowiek znany historii, który poszedł z własnej woli do obozu śmierci w Auschwitz - tak o rotmistrzu mówi jego prawnuk Krzysztof Kosior – przypomniała w trakcie konferencji Małgorzata Kupiszewska, dzięki której „Raport” został przetłumaczony także na język angielski.



– Obóz nie tylko przeżył, ale także zorganizował tam prężny ruch oporu, system wywiadu przesyłający wiadomości na zewnątrz oraz samopomoc wśród więźniów obozu. To dzięki organizacji Pileckiego świat poznał pierwsze doniesienia na temat niemieckiej machiny zbrodni w Auschwitz. Po zniesieniu odpowiedzialności zbiorowej za ucieczki Pilecki zbiegł, by zainterweniować u swoich zwierzchników w sprawie podjęcia próby oswobodzenia więźniów. Na każdym etapie Witold Pilecki wykazywał się dużą odwagą, znacznym sprytem i doskonałą umiejętnością organizacji – powiedziała Kupiszewska.



Honorowy patronat Prezydenta RP



Krakowska Fundacja „Gdzie”, organizator projektu „Rotmistrz Pilecki - Bohater Niezwyciężony”, który Prezydent RP Andrzej Duda objął honorowym patronatem, doprowadziła do wydania drukiem „Raportu Witolda”. Za jej staraniem egzemplarze książki trafiły do bibliotek publicznych, szkolnych, wojskowych, do aresztów śledczych. Publikacja przygotowana przez Wydawnictwo Księży Pallotynów APOSTOLICUM w Ząbkach we współpracy ze Studium Polski Podziemnej w Londynie była eksponowana m.in. na Międzynarodowych Targach Książki w Londynie, w Parlamencie Europejskim, na Warszawskich Targach Książki, na zaproszenie Ambasad RP w Rzymie i Wilnie.



„Witold’s Report from Auschwitz” w tłumaczeniu Karoliny Liny Potockiej i Witolda Wybrańskiego mógł zostać zrealizowany dzięki wsparciu MSZ, MON, MSWiA, Fundacji PKO Banku Polskiego i Fundacji PZU. Patronem medialnym wersji angielskiej jest m.in. PAP i Radio dla Zagranicy.



„Raport Witolda” i „Witold’s Report from Auschwitz” do pobrania i upowszechnienia znajduje się na stronie www.rtmpilecki.eu.