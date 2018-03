Sąd rozstrzygnął spór między Pomaską a Kołakowską. Chodzi o wpis: „Trzeba to coś złapać i ogolić na łyso”

„Trzeba to coś złapać i ogolić na łyso” – za ten wpis gdański Sąd Okręgowy skazał Annę Kołakowską na 1000 zł grzywny, uznając, że radna Prawa i Sprawiedliwości jest winna znieważenia posłanki PO, Agnieszki Pomaski, do której odnosiły się słowa Kołakowskiej. Zdaniem sądu Kołakowska nie nawoływała natomiast do przemocy.

Słowa Anny Kołakowskiej stanowiły reakcję na konkretne wydarzenie: w czasie sejmowej debaty nad uchwałą o obronie suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej w maju 2016 r. pos. Agnieszka Pomaska w trakcie przemówienia wygłaszanego z sejmowej mównicy, w obecności parlamentarzystów i kamer telewizyjnych podarła kartkę z tekstem uchwały.



– To jest wasza kompromitacja i Wysoka Izba nie może przyjąć tej uchwały, bo to byłaby kompromitacja całej Izby. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Mam nadzieję, że ta uchwała skończy w ten sposób – mówiła wówczas Pomaska. Jej zachowanie komentowano wówczas zarówno w środkach społecznego przekazu, jak i w mediach społecznościowych. Jednym z takich komentarzy był wpis radnej PiS z Gdańska, Anny Kołakowskiej.



Sąd odrzucił oskarżenie



Pomaska uznała ten wpis za publiczne nawoływanie do zastosowania przemocy i w sprawie takiego zarzutu wytoczyła Kołakowskiej proces. Sąd uznał, że radna nie jest winna tego czynu, natomiast jej zamiarem miało być poniżenie, wyrażenie pogardy wobec posłanki i za to skazał Kołakowską na tysiąc złotych grzywny. Wyrok jest nieprawomocny, zaś gdańska działaczka PiS zapowiedziała, że złoży od niego apelację.

– Zostałam skazana dzisiaj za myślozbrodnię. Zostałam skazana za to, że czuję pogardę do takiej postawy, jaką prezentuje pani Pomaska – oświadczyła dziennikarzom po ogłoszeniu wyroku. – Jestem winna tego, że kocham moją ojczyznę i popełniłam zbrodnię, że jestem Polakiem. Najbardziej z tego wszystkiego przykre jest to, że ludzie, którzy wierzą w prawdę, którzy chcą bronić Polski, są dzisiaj w naszym kraju sądzeni, osądzani niezależnie od tego, kto sprawuje władzę. Jest pewien układ niezależnie od konstelacji politycznej. Ten układ nas będzie sądził i oskarżał za naszą miłość i szacunek do ojczyzny – mówiła też Kołakowska.– Musimy radykalnie reagować wtedy, kiedy ktoś występuje przeciwko suwerenności państwa polskiego. (...) Proszę nie wymagać ode mnie, żebym nie miała negatywnego stosunku do pani Pomaskiej. Żaden sąd nie zabroni mi, żebym czuła pogardę do niej wtedy, kiedy ona występuje przeciwko mojej ojczyźnie. Ani żaden sąd, ani żadni dziennikarze nie mogą krytykować mnie za to, że mam pogardliwy stosunek do osób, którym się wolna i niepodległa Polska nie podoba – powiedziała.

Najmłodszy więzień polityczny w Polsce



Anna Kołakowska, siostrzenica pierwszego kapelana gdańskiej opozycji ks. inf. Stanisława Bogdanowicza, już w wieku 16 lat rozpoczęła działalność antykomunistyczną, zajmując się drukiem wydawnictw drugoobiegowych jako działaczka Ruchu Młodej Polski. Ulotki drukowała i kolportowała m.in. w trójmiejskiej SKM również po 13 XII 1981 r. Wiosną 1982 r. aresztowana i skazana, została osadzona w więzieniu w Fordonie jako najmłodszy więzień polityczny w Polsce. Po zwolnieniu kontynuowała działalność antykomunistyczną.



Jest żoną innego znanego działacza opozycji antykomunistycznej, Andrzeja Kołakowskiego, który został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, a w szczególności o dziejach Żołnierzy Niezłomnych.



Bezpośrednio po wpisie Anny Kołakowskiej, przy okazji zorganizowanej przez tę radną legalnej kontrmanifestacji przeciw tzw. Marszowi Równości, gdańska policja dokonała brutalnego zatrzymania jej córki, 19-letniej Marii. Funkcjonariusze wyciągnęli wówczas nastolatkę z tłumu czekających na przystanku tramwajowym osób, powalili na ziemię i klęcząc na niej, zakładali jej kajdanki. Maria Kołakowska w swoich wypowiedziach udzielanych mediom twierdziła wówczas, że zdarzenie to mogło mieć związek z działalnością polityczną jej matki.