„Oczekujemy konkretnych odpowiedzi”. Timmermans krytycznie o „białej księdze”

– Komisja Europejska oczekuje kroków do przodu, konkretnych odpowiedzi z Polski na rekomendacje ws. praworządności, biała księga ich nie zawiera – oświadczył wiceszef KE Frans Timmermans po wtorkowym posiedzeniu Rady UE, która zajmowała się Polską.

– To, co chcemy zobaczyć, to kroki do przodu. Aby je wykonać, potrzebujemy konkretnych odpowiedzi na rekomendacje, które przesłaliśmy. Biała księga nie zawiera konkretnych odpowiedzi na rekomendacje – powiedział dziennikarzom w Brukseli Timmermans.



Z jego słów oraz przedstawicieli bułgarskiej prezydencji UE wynika, że w kwietniu, na kolejnym posiedzeniu unijnych ministrów ds. europejskich, sprawa Polski ma być ponownie omawiana. Timmermans zapowiedział, że do tego czasu przedstawi ocenę odpowiedzi ze strony polskiej na rekomendacje Komisji.



– Muszę podkreślić, że jeśli ta koncepcja, że masz prawo do reformowania wymiaru sprawiedliwości (...), jest rozumiana jako prawo do podporządkowania wymiaru sprawiedliwości kontroli politycznej, to mamy problem – powiedział Timmermans, odnosząc się do przeprowadzonych w Polsce zmian.

Nieścisłości w porównaniach?



Na wtorkowym spotkaniu Rady UE ws. Polski ministrowie z Niemiec, Hiszpanii, Francji i Holandii wskazywali, że porównania do rozwiązań obowiązujących w ich krajach, jakie znalazły się w rządowej białej księdze, zawierają błędy lub nieścisłości – doniosły źródła dyplomatyczne.



Polskie władze w białej księdze powoływały się na przykłady z innych krajów, by pokazać, że rozwiązania dotyczące wymiaru sprawiedliwości wprowadzone przez większość sejmową nie różnią się od tych, które funkcjonują w innych państwach.



Również wiceszef KE Frans Timmermans odniósł się do białej księgi. Timmermans miał wskazywać, że dokument jest krytykowany przez środowiska sędziowskie w Polsce.



Niemiecki minister Michael Roth, który przed rozpoczęciem spotkania mówił, że Berlin popiera KE i oczekuje zmian w prawie w Polsce, za zamkniętymi drzwiami według dyplomatów miał mówić, iż czeka na pozytywne efekty dialogu, ale jego nadzieje są mniejsze każdego dnia.



Zarówno on, jak i przedstawiciele Hiszpanii, Francji i Holandii wskazywali, że w białej księdze polskiego rządu są błędy lub nieścisłości co do informacji o systemach sądowniczych w ich własnych krajach.