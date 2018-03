USA: Strzelanina w liceum. Napastnik nie żyje

W szkole średniej w Great Mills w stanie Maryland (USA) doszło do strzelaniny. Uczeń, który ciężko ranił z broni palnej dwójkę kolegów, zginął następnie w wymianie ognia z ochroniarzem.

Strzelanina miała miejsce w liceum w miejscowości Great Mills, położonej ponad 100 kilometrów na północ od Waszyngtonu. Do szkoły chodzi około 1600 dzieci. Amerykańskie media donoszą, że strzały padły około 08:00 rano czasu lokalnego.



Uczeń, który ciężko ranił z broni palnej dwójkę kolegów, zginął następnie w wymianie ognia z ochroniarzem - poinformowało biuro szeryfa okręgu St. Mary's, Tima Camerona. Przekazano, że uczniowie znajdują się w stanie krytycznym i zostali zabrani do pobliskich szpitali.



Szkoła jest otoczona przez policję. Na miejscu są przedstawiciele Urzędu do spraw Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych. Rodzice uczniów dostali zalecenie, by na razie nie pojawiać się w rejonie szkoły.

źródło: IAR

Strzelanina miała miejsce na kilka dni przed demonstracją uczniów pod hasłem „Marsz o nasze życie”, która ma się odbyć w Waszyngtonie. Zorganizowano ją w następstwie strzelaniny w szkole na Florydzie, gdzie zginęło 17 osób.