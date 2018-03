Komisja śledcza ds. Amber Gold przesłuchuje b. prokurator z Łodzi

Sejmowa komisja śledcza ds. Amber Gold przesłuchuje we wtorek po południu byłą prokurator łódzkiej Prokuratury Okręgowej z Łodzi. Zeznania składa Izabela Janeczek.

Szefowa komisji śledczej Małgorzata Wassermann (PiS) w rozmowie z PAP stwierdziła, że najistotniejszą kwestią podczas tych przesłuchań będzie przede wszystkim współpraca prokuratury z ABW. Ponadto kwestia „bardzo dużego zawężenia tego, co prokuratura badała”.



Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz zajmowała się sprawą Amber Gold od końca 2009 r. po tym, gdy KNF złożyła zawiadomienie, że firma ta prowadzi działalność bankową bez zezwolenia. Na początku 2010 r. odmówiła ona wszczęcia śledztwa.



Po uwzględnieniu przez sąd zażalenia KNF, w maju 2010 r. wszczęte zostało dochodzenie, które w sierpniu zostało umorzone. Również na postanowienie o umorzeniu KNF złożyła zażalenie, a sąd je uwzględnił w grudniu 2010 r. Po zwrocie sprawy do prokuratury Gdańsk-Wrzeszcz zarejestrowano ją, zlecając Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku wykonanie szczegółowo określonych czynności procesowych. W lutym 2011 r. zapadła decyzja o zasięgnięciu opinii biegłego rewidenta. W związku z przedłużaniem się opracowania tej opinii – w maju 2011 r. prokurator referent zawiesiła postępowanie w sprawie.



Ostatecznie w czerwcu 2012 r. postępowanie ws. Amber Gold zostało przejęte przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku. Ta prokuratura postawiła w sierpniu 2012 r. Marcinowi P. pierwszy zarzut.





#AmberGold: Komisja śledcza rozpoczęła przesłuchanie Izabeli Janeczek, byłej prokurator Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Transmisja: https://t.co/Lzh5BuLkrg pic.twitter.com/OwwOuDOzko — Sejm RP (@KancelariaSejmu) 20 marca 2018

Śledztwo przeniesione do Łodzi



Jesienią 2012 r. śledztwo przeniesiono do Prokuratury Okręgowej w Łodzi, która w czerwcu 2015 r. sporządziła akt oskarżenia ws. Amber Gold.



Według łódzkich śledczych, Marcin P. i jego żona oszukali w latach 2009-2012 w ramach tzw. piramidy finansowej w sumie niemal 19 tys. klientów spółki, doprowadzając ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości prawie 851 mln zł.



Marcin P. został oskarżony o cztery przestępstwa, a Katarzyna P. o 10. Grożą im kary do 15 lat więzienia. Proces Marcina P. i jego żony trwa przed gdańskim Sądem Okręgowym.