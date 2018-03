Premier Morawiecki: 1,3 mld zł na wsparcie drogowej infrastruktury lokalnej

Rząd zdecydował w tym roku o przeznaczeniu łącznie 1,3 mld zł na wsparcie drogowej infrastruktury lokalnej; to o 500 mln zł więcej niż do tej pory było zaplanowane w budżecie; to niezwykle ważne wsparcie dla lokalnej infrastruktury i gospodarki – poinformował premier Mateusz Morawiecki.

– Dobra wiadomość to znacząco większe środki na drogi lokalne. W tym roku rząd zdecydował o przekazaniu większej niż w latach poprzednich kwoty, właściwie najwyższej w porównaniu do poprzednich okresów kwoty z rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów, poprzez wsparcie drogowej infrastruktury lokalnej – powiedział premier na wtorkowym spotkaniu z wojewodami.



Jak poinformował, „rząd przeznaczył łącznie na te cele 1,3 mld zł, to jest o 500 mln więcej niż do tej pory było zaplanowane w budżecie”.



– To jest niezwykle ważne wsparcie dla lokalnej infrastruktury, dla lokalnych środowisk, lokalnej gospodarki, na którą państwo jako wojewodowie patrzycie niejako z lotu ptaka, rozumiejąc całą architekturę infrastrukturalną w województwach – powiedział premier, zwracając się do uczestników wtorkowego spotkania.



Szef rządu zdecydował też, że wojewodowie będą nadzorowali i koordynowali realizację całego tego programu.





„Wojewodowie muszą wziąć odpowiedzialność za realizację planu



– Dziś wojewodowie muszą wziąć odpowiedzialność za zrealizowanie całego ambitnego planu podniesienia poziomu infrastruktury zwłaszcza w gminach, powiatach do tej pory zaniedbywanych – powiedział premier Mateusz Morawiecki na wtorkowym spotkaniu z wojewodami.



Premier podkreślił, że środki, które mają wspomóc lokalną infrastrukturę muszą być wydawane w koordynacji z wojewodami. – Właśnie wojewodowie wiedzą jakie są potrzeby z punktu widzenia całego województwa i jestem przekonany, że państwo podejdziecie do tego zadania z całym przekonaniem i z zaangażowaniem – zwrócił się szef rządu do wojewodów.



Zaznaczył, że drogi lokalne wymagają odbudowy, remontów i zupełnie nowych inwestycji. – Dziś to wy musicie wziąć odpowiedzialność za to, żeby zrealizować cały nasz ambitny plan podniesienia poziomu infrastruktury zwłaszcza w gminach, powiatach do tej pory zaniedbywanych – mówił premier do wojewodów.



Podkreślił, że budowa i remonty dróg lokalnych „o niezwykle ważny aspekt całego naszego rozwoju gospodarczego, naszego wzrostu i dzięki odpowiednim połączeniom komunikacyjnym możliwe będzie tworzenie nowych centrów dystrybucyjnych, nowych zakładów produkcyjnych i rozwój coraz bardziej dynamicznej gospodarki na poziomie poszczególnych województw”.





