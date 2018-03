Prezydent: Nic mi nie wiadomo o współpracy z firmą Facebook

– Nic mi na ten temat absolutnie nie wiadomo, żebyśmy my w tym zakresie jakąś szczególną współpracę podjęli z jakąś zagraniczną firmą. Pierwsze słyszę. To jest jakiś fake news – powiedział prezydent Andrzej Duda pytany o doniesienia firmy Facebook, która twierdzi, że była „nieodzownym elementem” zwycięstwa Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich w 2015 roku.

Firma Facebook, na którą powołuje się dziennik „The Guardian”, poinformowała, że była „nieodzownym elementem” zwycięstwa Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich w 2015 roku. W tekście pojawia się także firma Cambridge Analytica zajmująca się konsultingiem politycznym, która miała wykorzystywać dane wyborców w celu przewidywania ich decyzji wyborczych i wpływania na nie.



Prezydent Andrzej Duda poproszony o komentarz zapewnił, że nic nie wie o współpracy z tą firmą.

– Nigdy wcześniej o niej nie słyszałem. To jest jakiś fake news. Oczywiście w czasie kampanii prezydenckiej mój sztab korzystał z Facebooka. Wszyscy o tym wiedzieli, którzy się tymi sprawami interesują. Osobiście korzystałem z Twittera. Natomiast nic mi na ten temat absolutnie nie wiadomo, żebyśmy my w tym zakresie jakąś szczególną współpracę podjęli z jakąś zagraniczną firmą. Pierwsze słyszę – powiedział prezydent Duda i dodał, że można zapytać o to także jego współpracowników z ówczesnego sztabu wyborczego.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info, PAP

– Można zapytać ludzi, którzy byli wtedy w sztabie. Panią premier Beatę Szydło, która była szefową sztabu, ministra Pawła Szefernakera, który odpowiadał za kwestię mediów społecznościowych, czy posła Marcina Mastalerka, która wówczas również był absolutnym trzonem sztabu. To jest jakiś dziwny pomysł. Słyszałem o tym, że Facebook powołuje się na to, że był wykorzystany w mojej kampanii. Był wykorzystany jako medium społecznościowe, na którym myśmy realizowali wpisy, w sensie sztabu. Natomiast nic mi nie wiadomo o współpracy z jakąkolwiek firmą. Pierwsze o tym słyszę – mówił prezydent Duda.