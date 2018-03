Sejm zajmie się wnioskami ws. Gawłowskiego, Gasiuk-Pihowicz i Petru

Sejm zdecydował we wtorek, że zajmie się wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Stanisława Gawłowskiego (PO) oraz wnioskami o uchylenie immunitetu posłom Nowoczesnej: Kamili Gasiuk-Pihowicz i Ryszardowi Petru.

Były to trzy punkty sporne porządku obrad. Na początku posiedzenia, posłowie w głosowaniu zdecydowali, że zostaną one rozpatrzone przez Sejm.



Sprawa Gawłowskiego



Pierwszy z nich to wniosek prokuratury o wyrażenie zgody przez Sejm na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Stanisława Gawłowskiego (PO). Prokuratura zamierza postawić posłowi zarzuty popełnienia pięciu przestępstw, w tym trzech o charakterze korupcyjnym.



Komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych pod koniec lutego zarekomendowała Sejmowi wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła PO.





Kwestia uchylenia immunitetu posłance Gasiuk-Pihowicz



Sejm zajmie się też wnioskiem złożonym przez b. ministra skarbu Dawida Jackiewicza (PiS) o uchylenie immunitetu posłance Nowoczesnej Kamili Gasiuk-Pihowicz w związku z jej wypowiedzią na jego temat, która padła podczas lipcowych prac w Sejmie nad ustawami o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Jackiewicz wytoczył Gasiuk-Pihowicz proces o ochronę dóbr osobistych; domaga się od niej zadośćuczynienia w kwocie 100 tys. zł.



Komisja regulaminowa i spraw poselskich w listopadzie ub.r. zarekomendowała Sejmowi uchylenie immunitetu Gasiuk-Pihowicz i tym samym udzielenie zgody na pociągnięcie jej do odpowiedzialności cywilnej.





Czy Petru straci immunitet?



Posłowie rozpatrzą też wniosek o uchylenie immunitetu b. liderowi Nowoczesnej Ryszardowi Petru. O zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej wnioskował zastępca koordynatora służb specjalnych Maciej Wąsik, który zarzuca posłowi pomówienie.



Komisja regulaminowa w styczniu zarekomendowała Sejmowi uchylenie immunitetu b. liderowi Nowoczesnej.



Sprawami Gawłowskiego, Gasiuk-Pihowicz oraz Petru, Sejm ma zająć się w czwartek.