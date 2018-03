Media: Prezydent Radomska nie zgodził się na przemówienie izraelskiego burmistrza

Prezydent Radomska Jarosław Ferenc miał nie zgodzić się na przemówienie, w którym burmistrz izraelskiego miasta Kiryat Bialik Eli Dukorsky poruszał współudział Polaków w zbrodniach Holocaustu. „Ubolewamy nad zarzutami stawianymi bezpodstawnie władzom Radomska o cenzurowanie wystąpienia naszego gościa” – przekonuje burmistrz Radomska. O sprawie pisze „Dziennik Łódzki”.

Spór pojawił się przed uroczystościami upamiętniającymi tragiczne losy Żydów w czasie II wojny światowej. Miała wziąć w nich udział także goszcząca w Radomsku delegacja z partnerskiego miasta Kiryat Bialik.



Izraelskie media poinformowały, że burmistrz został poproszony o rewizję treści przemówienia, w którym poruszał kwestie współudziału Polaków w zbrodniach Holocaustu. Treść przemowy burmistrz Kiryat Bialik miał konsultować z izraelskim ministerstwem spraw zagranicznych i odmówił wprowadzenia zmian. Ostatecznie zmieniono nieco przebieg uroczystości.

#wieszwiecej Polub nas

Pod Macewą prezydent Radomska Jarosław Ferenc wraz z przedstawicielami radomszczańskich szkół uczcili pamięć ludności żydowskiej wczesnym rankiem, a żydowscy goście z Kiryat Bialik przed południem.Późniejsze obchody przebiegały już bez zmian. – Polsko-izraelskie spotkanie integracyjne przebiegało w przyjaznej atmosferze – uważa prezydent Radomska cytowany przez „Dziennik” i wystosował oświadczenie.

Oświadczenie burmistrza Radomska



„Ubolewamy nad zarzutami stawianymi bezpodstawnie władzom Radomska o cenzurowanie wystąpienia naszego gościa, burmistrza Kiryat Bialik, podczas uroczystości w naszym mieście 19 marca 2018 r. upamiętniających rocznicę Holokaustu radomszczańskich Żydów przez nazistowskich Niemców.



Kilka dni przed uroczystościami mającymi upamiętniać radomszczańskim Żydów, otrzymaliśmy od strony izraelskiej przemówienie do przetłumaczenia na język polski, które podczas uroczystości w poniedziałek 19 stycznia miał wygłosić Pan Eli Dukorski, burmistrz Kiryat Bialik, miasta partnerskiego Radomska. W tekście znalazły się opisy dotyczące tragicznych losów Żydów podczas II wojny światowej. Z przedstawionych przykładów wynika, że sprawcami morderstw i okrucieństw wobec Żydów byli Polacy, którzy we współpracy z nazistami bez określonej narodowości wymordowali m.in. 200 tys. Żydów. Przytoczone opowieści mają charakter osobisty, dlatego też trudno traktować je jako źródło wiedzy historycznej. Mogłyby być z pewnością przedmiotem debaty historyków bądź rozważań akademickich dotyczących czasami trudnych relacji polsko-żydowskich.



Podobnie jak przytoczone cyfry dotyczące liczby ofiar, które nie są odzwierciedleniem ustaleń większości z historyków zajmujących się okresem II wojny światowej. Przedstawione teorie są mocno kwestionowane przez wielu historyków od strony metodologicznej i źródłoznawczej jako nieznajdujące oparcia w dotychczas prowadzonych badaniach.



Po konsultacjach w Ministerstwie Spraw Zagranicznych uznaliśmy, że nie możemy ingerować w treść przemówienia burmistrza Kiryat Bialik, który reprezentuje administrację Państwa Izrael i z którym łączą Polskę liczne więzi i strategiczne partnerstwo. Nie uciekamy od drażliwych kwestii i sporów historycznych, jednak nie powinny być one rozstrzygane podczas oficjalnych uroczystości, ale w trakcie rzeczowych dyskusji i konferencji naukowych. Dlatego zwróciliśmy się z nieformalną prośbą do strony izraelskiej, by spotkanie pod Macewą - w którym w większości uczestniczyłaby młodzież z Radomska i Kiryat Bialik – miało charakter bardziej koncyliacyjny, pozwalający lepiej się poznać, rozwinąć życzliwe i przyjazne relacje oraz odrzucić stereotypy.



Nasi partnerzy z Kiryat Bialik, niestety, pozostali przy swoim stanowisku. Władze Radomska i dyrektorzy szkół - niezależnie od strony izraelskiej – uczcili w tym dniu pamięć pomordowanych Żydów składając pod Macewą kwiaty i zapalając znicze wspominając naszych żydowskich Radomszczan. Jednocześnie zabezpieczyliśmy pod względem organizacyjnym (np. wyłączenie z ruchu) miejsca w Radomsku, w których planowana była obecność delegacji z Kiryat Bialik. [...] Potwierdzamy sprzeciw wobec posługiwania się niepopartymi naukowo danymi w obszarze tak bolesnym, jak losy Polaków i Żydów podczas niemieckiej okupacji. Jedynym sposobem osiągnięcia pożądanego postępu w dialogu polsko-żydowskim jest poszanowanie prawdy”.