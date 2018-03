Zarzuty dla domniemanego sprawcy wypadku w Skalmierzycach. Nawet pięć lat więzienia

55-letni właściciel Nissana, którym w sobotę w Skalmierzycach (Wielkopolskie) potrącono czteroosobową rodzinę, usłyszał zarzuty. Kierowcy grozi kara do 4,5 roku więzienia - poinformowała rzeczniczka prasowa ostrowskiej policji Małgorzata Łusiak.

Mieszkaniec powiatu ostrowskiego przyznał się jedynie do tego, że jest właścicielem samochodu, ale odmówił składania wyjaśnień w sprawie wypadku.



– Prokurator jednak uznał, że to 55-latek spowodował wypadek i uciekł z miejsca zdarzenia – powiedziała rzeczniczka prasowa ostrowskiej policji Małgorzata Łusiak.



Poszukiwany przez trzy dni właściciel samochodu zgłosił się na policję w Ostrowie Wlkp. dopiero w poniedziałek. 55-latek poinformował, że to on jest właścicielem auta. Łusiak poinformowała, że mężczyzna odmówił składania wyjaśnień. Dodała, że prokurator prawdopodobnie jeszcze we wtorek złoży do sądu wniosek o areszt.



17 marca w sobotę w miejscowości Skalmierzyce (pow. ostrowski) w czteroosobową rodzinę podczas spaceru uderzył Nissan Qashqai. Kierowca pieszo zbiegł z miejsca zdarzenia. Poważnie poturbowane zostały 25-letnia kobieta i jej 18-miesięczne dziecko. Ojciec i drugie dziecko nie odnieśli poważniejszych obrażeń.

źródło: pap

Dziecko trafiło do szpitala w Ostrowie Wlkp. Jego dyrektor Dariusz Bierła poinformował, że doznało urazu głowy, ale jego stan zdrowia określił jako dobry.Matka natomiast jest hospitalizowana na oddziale neurochirurgicznym szpitala w Kaliszu. Według rzecznika placówki Pawła Gawrońskiego, „doznała licznych, poważnych obrażeń i złamań w obrębie twarzoczaszki”.Od soboty właściciela samochodu poszukiwało łącznie 100 policjantów.