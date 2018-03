Posłanka Nowoczesnej: Po wyborach samorządowych „coś się wydarzy”

Po wyborach samorządowych może dojść do połączenia wszystkich sił demokratycznych; ludzie oczekują powstania nowej organizacji – ocenia posłanka Joanna Scheuring-Wielgus z Nowoczesnej.

– Wydaje mi się, że po wyborach samorządowych, które nie wiem, czy przegramy, czy wygramy jako opozycja parlamentarna i pozaparlamentarna, coś się jednak wydarzy – twierdzi posłanka Nowoczesnej.



Jej zdaniem może to być „połączenie wszystkich sił demokratycznych”. – Coś się wydarzy dlatego, że ludzie tego oczekują – oceniła Scheuring-Wielgus na antenie Radia Zet.



Posłanka Nowoczesnej powołała się na ostatnie badania „które pokazują, że 45 proc. osób nie ma partii, która reprezentuje ich poglądy”. – To pokazuje, że jest ciśnienie na nową organizację – wskazała.



– W 2014 r. do wyborów samorządowych weszły ruchy miejskie, po raz pierwszy postawiły się partiom politycznym i wskazały swoich reprezentantów. Ja uważam, że od 2014 r. rozpoczął się pewien proces, który trwa. Ten proces bardzo mocno zakorzenił się w 2016 r., kiedy zaczęły powstawać nowe organizacje: Obywatele RP, Strajk Kobiet, Czarne Protesty, Akcja Demokracja – powiedziała Scheuring-Wielgus.

– To pokazuje, że jesteśmy w pewnym procesie zmiany politycznej, zmiany idei, zmiany pokoleniowej – wyjaśniła. Jak oceniła posłanka, „politycy w ogóle w Sejmie nie rozumieją, że środowiska obywatelskie, które jak grzyby po deszczu powstały po 2016 r. mają też coś do powiedzenia”. Scheuring-Wielgus powiedziała, że nie chce niczego tworzyć sama.



– Jest mnóstwo świetnych polityków w Nowoczesnej, PO i poza parlamentem, jest mnóstwo świetnych ludzi (...). Ja chętnie łączę ludzi – dodała.

