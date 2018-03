„Niemcom zależy na tym, żeby Polska wróciła do Trójkąta Weimarskiego”

– To jest pokazanie przez Niemcy, że im zależy na tym, żeby Polska wróciła do Trójkąta Weimarskiego, bo Polska przestała w nim działać – powiedział w „Kwadransie politycznym” Sławomir Neumann. Szef klubu parlamentarnego PO skomentował wizytę kanclerz Angeli Merkel w Polsce.

Krajowe Biuro Wyborcze odniosło się do słów Rafała Trzaskowskiego, który powiedział, że prowadzi już kampanię wyborczą.



„Podejmowanie przez podmioty lub osoby, które zamierzają uczestniczyć w zbliżających się, lecz jeszcze niezarządzonych wyborach, takich działań, które noszą cechy kampanii wyborczej, jest niezgodne z przepisami prawa wyborczego. Podmioty te powinny zatem przed zarządzaniem wyborów powstrzymać się od takich działań” napisano w oświadczeniu.



Sławomir Neumann z PO przekonywał w TVP 1, że Rafał Trzaskowski nie obchodzi prawa spotykając się z wyborcami. – Krajowe Biuro Wyborcze, które Joachim Brudziński w jakiś sposób opanował w związku z nową ustawą, dzisiaj daje interpretacje, które są absurdalnymi. Bo przypomnę, że niejaki Andrzej Duda, który był kandydatem na prezydenta, rozpoczął kampanię wiele miesięcy wcześniej, nim ogłoszono wybory prezydenckie i nikomu to nie przeszkadzało – powiedział. Dodał, że na razie Rafał Trzaskowski jest kandydatem na kandydata, ponieważ nie został zarejestrowany w komisji wyborczej.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP 1

Neumann odniósł się także do wizyty Angeli Merkel w Warszawie.– Gesty i tego typu oficjalne wizyty nie zastąpią prawdziwej polityki zagranicznej i załatwiania swoich interesów – powiedział szef klubu parlamentarnego PO. Zauważył, że tuż po zaprzysiężeniu Merkel odwiedziła dwóch swoich największych sąsiadów – Francję i Polskę.– To jest pokazanie przez Niemcy, że im zależy na tym, żeby Polska wróciła do Trójkąta Weimarskiego, bo Polska przestała w nim działać – powiedział. – Do tej pory, przez dwa lata, minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski świadomie rezygnował z tej możliwości – dodał.