„Są wyniki nakierowania polskiej polityki zagranicznej na relacje partnerskie z Niemcami”

Twardo pokazywaliśmy swoje racje, robiliśmy reformy i dzisiaj jest wynik. Chcieliśmy dobrych stosunków z Niemcami, ale na zasadach partnerstwa – powiedziała posłanka Prawa i Sprawiedliwości Iwona Arent, która komentowała wizytę konclerz Angeli Merkel. – Nie ustalono żadnych konkretów, żadnego przesłania na przyszłość, mimo że jest to druga wizyta zagraniczna po powołaniu pani kanclerz – powiedział poseł Platformy Obywatelskiej Robert Kropiwnicki.

W poniedziałek w Warszawie z oficjalną wizytą przebywała kanclerz Niemiec Angela Merkel. To druga – po Francji – wizyta zagraniczna Merkel od jej wybrania przez Bundestag na czwartą kadencję na stanowisko kanclerza Niemiec.



Wizytę Merkel w Polsce komentowali politycy w studiu.



– Jedni mówią, że to jest nowe otwarcie, inni, że to jest ostatnia szansa na usprawnienie tych relacji. Oby to pierwsze. Dobrze, że do niej doszło. Relacje gospodarcze Polski z Niemcami zasługują na to, żeby je normalizować – powiedział poseł PSL Krzysztof Paszyk.



Posłanka PiS Iwona Arent stwierdziła, że nakierowanie na relacje partnerskie polityki zagranicznej przez Prawo i Sprawiedliwość w kontekście Niemiec, daje efekty.



– Chcieliśmy dobrych stosunków z Niemcami, ale na zasadach partnerstwa. Dzisiaj nam się to udaje, dlatego, że twardo pokazywaliśmy swoje racje, robiliśmy reformy, pokazując, że te rozwiązania funkcjonują w innych krajach Unii Europejskiej. Wystarczyło tłumaczyć i robić swoje – dzisiaj jest tego wynik.



– Niestety, ta wizyta pokazała, jak trudne mamy te relacje dzisiaj. Nie ustalono żadnych konkretów, żadnego przesłania na przyszłość, pomimo że jest to druga wizyta zagraniczna po powołaniu pani kanclerz. – Robert Kropiwnicki.

