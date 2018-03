Członkowie rządu zwrócili premie

Ministrowie pracujący w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oddali premie, które przyznał im szef kancelarii Michał Dworczyk – informuje „Gazeta Polska Codziennie”. – Każdy z nich mógł podjąć indywidualną decyzję, co zrobi z tą nagrodą – poinformował minister.

Dworczyk wyjaśnił, co było przyczyną zamieszania. – Uważałem, że osoby, które pracują w KPRM-ie, sekretarze i podsekretarze stanu, ich praca kwalifikuje ich do otrzymania takiej uznaniowej premii, dlatego uruchomiłem ten mechanizm. Niefortunnie to się zbiegło w czasie z decyzją pana premiera. Pan premier podjął decyzję o wstrzymaniu wszystkich premii – mówił na antenie Radia Zet.



– Kiedy poznałem tę decyzję, starałem się wstrzymać rozpoczętą procedurę. Niestety te środki zostały już przelane na konta ministrów w KPRM-ie, dlatego poinformowałem ich o zaistniałej sytuacji – oznajmił Dworczyk.



Zdaniem polityków opozycji PiS wystraszyło się głosu „suwerena”. – W ostatnim czasie pojawiło się wiele informacji, że działacze PiS u obsiedli spółki skarbu państwa jak szarańcza. Z pewnością to się nie podoba milionom Polaków, którzy zaczynają to dostrzegać – przekonywał w rozmowie z gazetą Tomasz Lenz, poseł PO.

