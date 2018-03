Atak na syryjską szkołę. Podejrzenie pada na Rosjan

17 osób – 15 dzieci i dwie kobiety – zginęło w nalocie na szkołę w enklawie syryjskich rebeliantów we Wschodniej Gucie w pobliżu Damaszku. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka poinformowało, że ataku dokonało prawdopodobnie rosyjskie lotnictwo.

Według Obserwatorium dzieci i kobiety zginęły w piwnicy jednej ze szkół, gdzie szukały schronienia podczas nalotu.



Wschodnia Guta jest jednym ostatnich obszarów w Syrii kontrolowanych przez rebeliantów. Od ponad miesiąca trwa zmasowana ofensywa na miasto syryjskich wojsk rządowych, wspieranych przez rosyjskie lotnictwo.



Siły reżimu Baszara el-Asada podzieliły rebeliancką enklawę na trzy części i według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Londynie kontrolują ponad 80 proc. jej terytorium.



Strefa wojny



Zamieszkana przez 400 tys. ludzi Wschodnia Guta od 2013 r. jest oblegana przez syryjskie siły rządowe. W 2017 r. została włączona do wyznaczonych przez Rosję, Turcję i Iran stref deeskalacji, jednak nie zapewniło to bezpieczeństwa cywilom.



Organizacje humanitarne wskazują, że sytuacja ludności w enklawie jest katastrofalna. Brakuje żywności, wody pitnej, leków i środków opatrunkowych. W domach nie ma prądu. W ciągu ostatniego miesiąca w wyniku bombardowań zginęło tam ponad 1450 cywilów.

źródło: pap

Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła na początku marca jednomyślnie rezolucję wzywającą do ustanowienia „natychmiastowego” 30-dniowego rozejmu w Syrii m.in. w celu umożliwienia ewakuacji rannych ze Wschodniej Guty oraz udzielenia pomocy poszkodowanym. Jednak już po kilku godzinach ponownie rozpoczęły się tam walki.Od początku trwającej już siedem lat wojny domowej w Syrii zginęło ponad pół miliona ludzi. Miliony zostały zmuszone do ucieczki, przyczyniając się do wzmożenia kryzysu migracyjnego.