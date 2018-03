„Kwestia reparacji powinna być systematycznie podnoszona w relacjach polsko-niemieckich”

Kwestia reparacji wojennych to jeden z tematów, które powinny być „systematycznie i systemowo” podnoszone w relacjach polsko-niemieckich – podkreślił w rozmowie w „Rzeczpospolitą” szef parlamentarnego zespołu ds. wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec Arkadiusz Mularczyk (PiS).

Polityk był pytany m.in., czy kwestia reparacji za II wojnę światową powinna była zostać poruszona przez premiera Mateusza Morawieckiego podczas spotkania z kanclerz Niemiec Angelą Merkel.



– Uważam, że problem reparacji jest jednym z tych ważnych problemów w relacjach polsko-niemieckich, które powinny być zasygnalizowane podczas pierwszej oficjalnej wizyty kanclerz Angeli Merkel w Warszawie, choć na konkretne i rzeczowe rozmowy przyjdzie jeszcze czas – ocenił.



Jak dodał, jest to jedna ze spraw – obok Nord Stream 2, relacji wewnątrz Unii Europejskiej i polityki Rosji – które „są na tyle istotne, że powinny być podnoszone systematycznie i systemowo”.



Przeszkoda w stosunkach



Zdaniem posła kanclerz Niemiec „powinna mieć pełną świadomość, że niezałatwiona kwestia reparacji jest najpoważniejszą przeszkodą w dobrych relacjach Polski z Niemcami”. W jego ocenie temat odszkodowań powinien zostać poruszony także podczas rozmowy premiera z kanclerz Merkel.



W opinii Mularczyka szanse na wypłatę reparacji są dziś „największe w dotychczasowej historii relacji polsko-niemieckich, ponieważ oba kraje uczestniczą w tym samym systemie politycznym i prawnym”.

– Dziś to w interesie Niemiec powinno być uregulowanie sprawy odszkodowań za II wojnę światową. W przeciwnym razie sprawa ta podważy ich legitymację moralną do pouczania kogokolwiek w sprawach zasad państwa prawa i ustalania reguł gry – argumentował.Według posła Niemcy „powinny stworzyć fundusz przeznaczony na odbudowę kraju (Polski – przyp. red.): gospodarki, infrastruktury, nauki itp.”. Wskazał przy tym, że dzisiejsi Niemcy „mają z czego płacić zaległe świadczenia za grabieże ich ojców i dziadków”. – Uważam, że lepiej by się czuli gdyby naprawili krzywdę, choćby częściowo, którą wyrządzili Polsce – dodał Mularczyk.