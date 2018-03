Autonomiczna taksówka Ubera zabiła pieszego

Autonomiczny samochód, reklamowany jako bezpieczniejsza alternatywa dla tradycyjnych aut, śmiertelnie potrącił pieszego. Do wypadku z udziałem auta firmy Uber doszło w mieście Tempe w amerykańskim stanie Arizona.

Do wypadku doszło w niedzielę około godz. 22 (w poniedziałek 6 rano polskiego czasu) na skrzyżowaniu wielopasmowych ulic Mill Avenue i Curry Road. Media zwracają uwagę, że tego typu pojazdy są często testowane w nocy, czy podczas złej pogody, żeby nauczyć auta samodzielnego poruszania się w różnych sytuacjach.



Policja wskazuje, że w momencie zdarzenia auto pracowało w trybie autonomicznym, choć za kierownicą pojazdu zgodnie z przepisami znajdował się kierowca. Był on jedyną osobą w testowanym aucie.



Ofiara, 49-letnia Elaine Herzberg, przechodziła przez skrzyżowanie, prowadząc rower. Kobieta szybko trafiła do szpitala, ale zmarła w wyniku odniesionych obrażeń.



To pierwszy w historii wypadek, w którym całkowicie autonomiczny samochód śmiertelnie potrącił człowieka. W 2016 r. wprawdzie auto marki Tesla miało wypadek, w którym zginął jej kierowca, ale wówczas pojazd poruszał się na tzw. autopilocie. Śledztwo wykazało też, że samochód wielokrotnie ostrzegał swojego kierowcę o konieczności przejęcia kierownicy.

źródło: Agencja Reutera, Business Insider

Firma Uber przesłała redakcji Business Insider oświadczenie, w którym przyznała, że doszło do śmiertelnego wypadku. Zapewniono, że firma współpracuje ze śledczymi, którzy badają sprawę. Zapowiedziano również zawieszenie testów autonomicznych aut.