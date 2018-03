Co drugi trzylatek ma próchnicę. Katastrofalny stan zębów polskich dzieci

Co drugi trzylatek ma próchnicę. W wieku 18 lat ponad 90 proc. osób ma ubytki w kilku zębach – wynika za najnowszego badania Ministerstwa Zdrowia. Krajowy konsultant do spraw stomatologii dziecięcej profesor Dorota Olczak-Kowalczyk podkreśliła, że jedną z głównych przyczyn próchnicy jest niewłaściwe odżywianie, a szczególnie nadużywanie cukru.

Obecne w jamie ustnej bakterie próchnicotwórcze odżywiają się dostarczanym w pożywieniu cukrem; produkują kwasy, które rozpuszczają szkliwo, a stąd tylko krok do próchnicy.



Profesor Marzena Dominiak, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, dodała, że higiena jamy ustnej też pozostawia wiele do życzenia.



Myjemy zęby zbyt krótko i niedokładnie. Zgodnie z zaleceniami trzeba myć zęby dwa razy dziennie co najmniej przez dwie minuty i dwa razy w roku odwiedzać stomatologa, który sprawdzi jamę ustną.



We wtorek obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej.



Więcej informacji o obchodach i bezpłatnych przeglądach stomatologicznych można znaleźć na stronie internetowej polskamowiaaa.pl

