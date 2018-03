Merkel: Chcemy wzmocnić kraje, jak Polska, które efektywnie wykorzystują środki z UE

– Stworzenie nowego budżetu UE będzie trudne; ze względu na Brexit brakuje nam środków, a zadań jest więcej; takie kraje jak Polska, które efektywnie wykorzystują środki unijne, chcemy wzmocnić – mówiła w Warszawie kanclerz Niemiec Angela Merkel.

Kanclerz Niemiec została zapytana na konferencji po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim, czy przydział funduszy w ramach nowego budżetu UE będzie powiązany z przestrzeganiem praworządności i przyjmowaniem uchodźców przez kraje członkowskie, wyraziła nadzieję, że „kwestia procedury według art. 7 zostanie uregulowana między Komisją Europejską a Polską”.



– Rozmowy są w tej chwili prowadzone i dlatego niepotrzebne są tu żadne spekulacje. Będziemy mieli bardzo dużo pracy, by stworzyć średniookresowe ramy finansowe. To będzie ekstremalnie trudnym zadaniem. Ze względu na wystąpienie Wielkiej Brytanii (z Unii Europejskiej - red.) brakuje nam środków, a zadań jest więcej. Takie kraje jak Polska, które bardzo efektywnie wykorzystują te środki, chcemy wzmocnić – podkreśliła kanclerz Niemiec.



Merkel powiedziała także, że po przeprowadzonych rozmowach jest „już bardziej optymistyczna” i „być może uda się w ramach wspólnego europejskiego systemu azylowego znaleźć rozsądne rozwiązania”.



– I wtedy nie będziemy musieli się tym zajmować. Nie ulega dyskusji, że niektóre kraje są bardzo dotknięte kwestiami migracji i nie mam na myśli Niemiec, tylko takie kraje jak Włochy, które przecież nie mają żadnego wpływu na to, że w Libii mamy niestabilne struktury. Oni są zupełnie inaczej konfrontowani tą kwestią. Chcemy ich wspierać wszelkimi siłami – mówiła kanclerz Niemiec.

źródło: pap

Jak dodała, należy się „zastanowić czy w średniookresowej perspektywie finansowej można uwzględnić obciążenia, które ponoszą kraje, mające położenie zewnętrzne w UE”.