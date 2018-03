Prok. Tomaszewski: w 2012 roku postępowanie ws. Amber Gold nadmiernie się ślimaczyło

– Wielokrotnie miałem kontakt z szefami delegatury ABW w Gdańsku ws. Amber Gold – zeznał w poniedziałek przed komisją ds. Amber Gold b. Prokurator Apelacyjny w Gdańsku Ireneusz Tomaszewski. Jak przyznał, nie wiedział o samych działania operacyjnych służby ws. Amber Gold.

Tomaszewski stawił się po raz drugi przed sejmową komisją śledczą ds. Amber Gold – poprzednio zeznawał pod koniec listopada 2016 r. Świadek był prokuratorem gdańskiej PA i sprawował nadzór nad Prokuraturą Okręgową w Gdańsku. Tej z kolei podlega Prokuratura Rejonowa Gdańsk–Wrzeszcz, która prowadziła sprawę Amber Gold po złożeniu w grudniu 2009 r. zawiadomienia przez Komisję Nadzoru Finansowego. W czerwcu 2012 r. Prokuratura Okręgowa przejęła postępowania ws. Amber Gold i prowadziła je do jesieni 2012 r.



Prokurator zeznał, że starał się mieć bieżący kontakt ze sprawą Amber Gold i uczestniczyć w naradach jej dotyczących.



Szefowa komisji Małgorzata Wassermann (PiS) pytała, czy ws. Amber Gold Tomaszewski miał kontakt z przedstawicielami gdańskiej delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Świadek odpowiedział, że wielokrotnie miał kontakt „zarówno w tej, jak i w innych sprawach z szefami ABW w Gdańsku i na pewno w tej sprawie, ale jakichś konkretów nie potrafię sobie w tej chwili przypomnieć”. – Na pewno mówiliśmy o tej sprawie, bo ona była głośna – dodał.



Wassermann dopytywała, czy świadek wiedział, że ws. Amber Gold prowadzona są działania operacyjne ABW w ramach wsparcia śledztwa. Tomaszewski odpowiedział, że „jest głęboko przeświadczony, że prokurator nie powinien w ogóle wiedzieć o działaniach operacyjnych”. – Ja o działaniach operacyjnych na pewno nic nie wiedziałem. Uważałem zawsze, że włączanie się prokuratora w działania operacyjne mogłoby szkodzić czynnościom operacyjnych czy czynnościom procesowym – mówił.



Posłanka PiS pytała, czy nikt w Prokuraturze Apelacyjnej nie miał wiedzy, że jest jakieś wsparcie dla śledztwa; świadek odpowiedział, że „przypuszczał, że wsparcie operacyjne było jakieś”, ale – jak dodał – nie wie jakie.



Tomaszewski był pytany, kiedy zgłosiło się do niego ABW, aby poinformować go, że są gotowi do postawienia zarzutów Marcinowi P., natomiast Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nie wyraża na to zgody. Świadek odpowiedział, że nie pamięta, żeby taka rozmowa miała miejsce. – Wydaje mi się, że moim wewnętrznym imperatywem było to, aby to postępowanie toczyło się szybko i sprawnie – mówił.



Inicjatywa narady „chyba wyszła ode mnie”



Wassermann przywołała spotkanie z 15 sierpnia 2012 r. w Prokuraturze Apelacyjnej, w którym uczestniczyli prokuratorzy m.in. z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku oraz zarząd gdańskiej delegatury ABW. Szefowa komisji pytała, co było przyczyną, że w dzień wolny od pracy została zwołana taka narada. Tomaszewski nie wykluczył, że to mogło być po spotkaniu z funkcjonariuszami ABW. – Ta inicjatywa chyba wyszła ode mnie – mówił. Dodał, że niewiele z narady pamięta.



Według przytoczonych zeznań świadków z poprzednich przesłuchań komisji, na naradzie w Prokuraturze Apelacyjnej Tomaszewski miał stanąć po stronie ABW, która chciała postawić zarzuty Marcinowi P. (właścicielowi Amber Gold – PAP). Prokurator odpowiedział: „pewnie oceniłem, że funkcjonariusze ABW mają racje i przekonali mnie do tego”.

„W 2012 roku postępowanie ws. Amber Gold nadmiernie się ślimaczyło”



Tomaszewski był pytany przez posła Jarosława Krajewskiego (PiS) o narady, które w sierpniu 2012 roku odbyły się z udziałem prokuratorów okręgowych i funkcjonariuszy ABW. Krajewski poinformował, że Tomaszewski – jako ówczesny prokurator apelacyjny – brał w nich udział kilkukrotnie.



Na pytanie, czy podzielał sposób i tempo pracy prokuratury okręgowej w Gdańsku ws. Amber Gold, Tomaszewski powiedział: – Wydaje mi się, że to postępowanie nadmiernie się ślimaczyło. Zastrzegł, że nie pamięta, jakie konkretnie opinie o śledztwie wyrażał podczas tych narad.



Poseł Krajewski przywołał notatkę z 17 sierpnia 2012 roku oraz odręczną informację dyrektora gdańskiej delegatury ABW Adama Gruszki, który napisał: „zmiana nastąpiła dopiero po mojej rozmowie telefonicznej z prokuratorem Ireneuszem Tomaszewskim”. Poseł Krajewski stwierdził jednocześnie, że w notatce z 17 sierpnia 2012 roku jest informacja, że ówczesny zastępca prokuratora okręgowego w Gdańsku Ryszard Paszkiewicz „był zdania, iż aktualnie brak jest dostatecznych przesłanek do przedstawienia zarzutów i stosowania zatrzymania pana Marcina P.”.



Pytany przez Krajewskiego, czy na naradzie krytycznie oceniał brak zgody ze strony prokuratury okręgowej na postawienie zarzutów i zatrzymanie szefa Amber Gold Marcina P., Tomaszewski powiedział: – Wyraziłem pogląd, że zarzuty trzeba postawić i zmierzać do tymczasowego aresztowania. Dopytywany przez posła Krajewskiego, czy tylko w sprawie Marcina P., czy także w sprawie jego żony, Katarzyny P., Tomaszewski powiedział, że nie pamięta, co mówił wtedy konkretnie.



Tomaszewski zaznaczył, że jako prokurator apelacyjny „nie mógł wypowiadać się”, gdyż – jak tłumaczył – „to byłoby wbrew przepisom, aby prokuratur z prokuratury apelacyjnej – nawet nadzorujący to postępowanie – mówił konkretnie, jaką czynność prokurator powinien wykonać, (...) mógłbym ewentualnie sugerować i podpowiadać, i albo by się zgodzili, albo nie”.

Afera Amber Gold



Amber Gold powstała na początku 2009 r. i miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. W połowie 2011 r. spółka przejęła większościowe udziały w liniach lotniczych Jet Air, następnie w niemieckich OLT Germany, a pod koniec 2011 r. w liniach Yes Airways. Powstała wtedy marka OLT Express.



Linie OLT Express upadłość ogłosiły pod koniec lipca 2012 r. Z kolei Amber Gold ogłosiła likwidację 13 sierpnia 2012 r., a tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich. Według ustaleń, w latach 2009-2012 w ramach tzw. piramidy finansowej firma oszukała w sumie niemal 19 tys. swoich klientów, doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości prawie 851 mln zł.