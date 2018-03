Merkel pogratulowała Putinowi. Życzy sukcesu w stojących przed nim zadaniach

Kanclerz Niemiec Angela Merkel pogratulowała prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi zwycięstwa w niedzielnych wyborach. Wezwała do dialogu między Berlinem a Moskwą, który sprzyjałby znalezieniu odpowiedzi na międzynarodowe wyzwania.

– Dzisiaj jest ważniejsze niż kiedykolwiek, by dążyć do dialogu i promować relacje między naszymi krajami i narodami – napisała niemiecka kanclerz w oświadczeniu opublikowanym na stronie niemieckiego rządu.



– Na tej podstawie powinniśmy starać się, by konstruktywnie odpowiedzieć na ważne dwustronne oraz międzynarodowe wyzwania i znaleźć trwałe rozwiązania – dodała.



Merkel życzyła również Putinowi „sukcesu w stojących przed nim zadaniach”.



W niedzielnych wyborach prezydenckich Putin uzyskał 76,67 proc. głosów – poinformowała rosyjska Centralna Komisja Wyborcza po przeliczeniu 99,8 proc. głosów. Frekwencja wynosiła 67,4 proc.

