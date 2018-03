W archidiecezji berlińskiej ruszyła akcja „Zaadoptuj księdza”. Przez rok każdy może się przyłączyć do osobistej codziennej modlitwy w intencji jednego konkretnego kapłana tej diecezji.

Kierujący akcją diakon Thomas Marin z archidiecezjalnego biura Papieskiego Dzieła Powołań Kościelnych powiedział, że modlitwy o nowe powołania są zadaniem dla całego Kościoła, ale trzeba też zadbać o duchowe wsparcie dla już posługujących kapłanów.



W wywiadzie dla portalu katholisch.de diakon Marin powiedział, że przykładem dla niego były duchowe adopcje kapłanów rozpoczęte wiele lat temu przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości św. Matki Teresy z Kalkuty.



– Dziś w Berlinie księża muszą stawiać czoła wielkim wyzwaniom. Parafie są coraz większe, brakuje nam kapłanów, dlatego muszą oni brać na siebie coraz więcej obowiązków i przypominają czasem bardziej menadżerów, niż duszpasterzy – wyjaśnił.

Marin przyznał, że również w samym Kościele zmalał szacunek do księży i do ich sposobu życia, dlatego akcja ma wesprzeć tych, którzy pełnią służbę w sakramentalnym centrum Kościoła.

Archidiecezja Berlina rozesłała do wszystkich parafii odpowiednie ulotki informujące o akcji. Poza tym wierni mogą włączyć się w adopcję księdza poprzez archidiecezjalną stronę internetową.



Każdy może zdecydować, czy sam wybierze kapłana, za którego będzie się modlił, czy chce, by został mu on przydzielony losowo. Uczestnicy otrzymają podstawowe informacje o swoim zaadoptowanym księdzu, jak data jego święceń czy parafia, w której posługuje.



Akcja „Zaadoptuj księdza” potrwa w Berlinie przez rok. Przez trzy tygodnie od jej uruchomienia zgłosiło się 57 osób. Diakon Marin przyznał, że docelowo liczy na co najmniej 412 zgłoszeń, co wynosiłoby 0,1 procent katolików w jego archidiecezji.