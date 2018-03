„Cieszę się, że Polska będzie miała w osobie szefa niemieckiego rządu partnera”

– Współpraca między Polską i Niemcami jest niezbędna do zapewnienia bardzo dobrej współpracy w Europie w kontekście nowej agendy, jak i m.in. wypracowania nowych ram finansowych – mówił w poniedziałek na konferencji po spotkaniu z kanclerz Niemiec Angelą Merkel premier Mateusz Morawiecki. Niemiecka kanclerz zauważyła brak postępów w sprawie realizacji porozumień mińskich.

Premier poinformował, że pogratulował Angeli Merkel ponownego wyboru na stanowisko kanclerza Niemiec.



– Cieszę się, że kolejny raz Polska będzie miała w osobie szefa niemieckiego rządu partnera, przyjaciela i że będziemy mogli razem kontynuować współpracę przy rozwiązywaniu problemów europejskich, bilateralnych i też w szerszej perspektywie. Cieszę się także, że jest wola pogłębienia polsko-niemieckiego partnerstwa, o której mowa jest też w umowie koalicyjnej nowego niemieckiego rządu – mówił szef polskiego rządu.



Morawiecki zapewnił, że Polska jest gotowa do wypełnienia polsko-niemieckiego partnerstwa zarówno w wymiarze bilateralnym, europejskim i międzynarodowym.

– Uważamy, że bliska współpracy między naszymi państwami jest niezbędna do zapewnienia bardzo dobrej współpracy w Europie zarówno w kontekście nowej agendy po Brexicie po marcu 2019 r. jak również wypracowania nowych ram finansowych, też wspólnej polityki cyfrowej, polityki w zakresie bezpieczeństwa czy polityki przemysłowej – dodał premier.– Pragnę zapewnić, że Polska jest gotowa wypełniać treścią polsko-niemieckie partnerstwo w wymiarze bilateralnym, europejskim i międzynarodowym – powiedział po spotkaniu z Angelą Merkel premier Mateusz Morawiecki. Odnosząc się do tzw. Sprawy Skripala premier Morawiecki, że uzgodnione zostało w tej materii wspólne stanowisko z Merkel.– UE powinna dać stanowczą, a nie tylko symboliczną odpowiedź, oczekujemy od UE, aby w konkluzjach po Radzie Europejskiej, temat rosyjskiego ataku również się znalazł – stwierdził.

Szefowa niemieckiego rządu podkreśliła na konferencji prasowej po rozmowach z premierem Mateuszem Morawieckim, że Polska i Niemcy mają „zgodne stanowisko” w sprawie sytuacji na Ukrainie.



– Niestety nie mamy bardzo widocznych postępów, jeśli chodzi o realizację porozumień mińskich – zaznaczyła Merkel. Jak dodała, „będziemy nalegać”, by to się zmieniło.



Wśród spraw, które łączą Warszawę i Berlin wymieniła również rozwój unii bankowej, wspólną politykę obrony, która – jak powiedziała – nie powinna być „skierowana przeciwko NATO”, tylko je wzmacniać oraz stosunek do ceł i rozwiązań protekcjonistycznych. Jak podkreśliła, Polska i Niemcy wspólnie opowiadają się za wolnym handlem, uważając, że jest on dla nich korzystny, a „protekcjonizm do niczego nie prowadzi”.