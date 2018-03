Szef MSZ o wizycie Merkel: Chcemy rozwijać relacje

– Cieszymy się z wizyty kanclerz Niemiec Angeli Merkel, chcemy rozwijać dobre relacje, jesteśmy gotowi, aby działać na rzecz umocnienia Unii Europejskiej i wspólnie artykułować interesy naszej części regionu – zadeklarował minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz.

Minister Czaputowicz podziękował szefowi MSZ Niemiec O tragicznej historii II wojny światowej rozmawiali w niedzielę szefowie polskiej i niemieckiej dyplomacji - poinformowała rzecznik rządu Joanna... zobacz więcej

Minister był pytany na konferencji prasowej w Brukseli o wizytę w Warszawie kanclerz Niemiec Angeli Merkel.



– To bardzo ważna wizyta, bo ona pokazuje to, co ja wiem jako minister spraw zagranicznych, że mamy świetne stosunki Niemcami od dłuższego czasu – powiedział Czaputowicz.



Przypomniał, że spotkał się ze swoim niemieckim odpowiednikiem w styczniu i w marcu. Jeśli chodzi o wizytę kanclerz Niemiec – zaznaczył – dochodzi do niej dopiero teraz, bo dopiero teraz ukonstytuował się nowy rząd niemiecki.



Czaputowicz ocenił, że stosunki polsko-niemieckie są dobre. – Polska jest ważnym partnerem dla Niemiec, możemy to też wyczytać w umowie koalicyjnej, w programie rządowym, i mamy nadzieję, że teraz jest czas, by konkretne działania podejmować. One nie były podejmowane, bo trzeba było poczekać, aż Niemcy podejmą decyzje dotyczące kształtu własnego rządu – podkreślił szef MSZ.



– Jesteśmy gotowi działać na rzecz umocnienia UE, na rzecz umocnienia czterech swobód, zasad, które obowiązują, jesteśmy gotowi rozwijać dwustronne stosunki, artykułować interesy naszej części regionu, razem z Niemcami, być może razem z Francją – mówił Czaputowicz. Według niego „trzeba próbować znaleźć jakieś rozwiązanie, jeśli chodzi o ten kształt UE”, bo to jest najważniejsze wyzwanie, jakie stoi przed Unią.



Nord Stream 2 a relacje polsko niemieckie



Szefa MSZ pytano, czy jego zdaniem sprawy gazociągu Nord Stream 2, praworządności w Polsce i reparacji mogą skomplikować polsko-niemieckie relacje.



– Jeśli chodzi o Nord Stream 2, stoimy na stanowisku, że to projekt geopolityczny, po stronie Niemiec bardziej ekonomiczny. Zobaczymy, czy wydarzenia w Wielkiej Brytanii nie zmienią nastawienia niemieckiego – powiedział Czaputowicz.



Zapowiedział, że w kwestii praworządności „na pewno będziemy rozmawiali na ten temat, prezentować nasze argumenty”.



– Co do reparacji, strona niemiecka już się zgodziła, że wspólna techniczna komisja mogłaby już pracować nad tą kwestią, więc tu nie ma jakiejś większej różnicy zdań – powiedział minister.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Według niego z Niemcami mamy wiele spraw, które nas łączą; wymienił wśród nich współpracę gospodarczą, sojusz w ramach NATO i współpracę w UE, w ramach której – jak ocenił - Niemcy są naszym głównym partnerem.– Cieszymy się z tej wizyty, chcemy rozwijać dobre relacje – zadeklarował.Polska jest drugim po Francji celem wizyty zagranicznej Merkel od jej wybrania w środę przez Bundestag na czwartą kadencję na stanowisko kanclerza Niemiec. Ostatnie spotkanie Morawiecki – Merkel odbyło się 16 lutego w Berlinie. Po tym spotkaniu politycy zwracali uwagę m.in. na bardzo dobre stosunki gospodarcze pomiędzy Polską a Niemcami.