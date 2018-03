Wróciła wyprawa na K2. „Następnym razem trzeba wyruszyć wcześniej”

Polscy himalaiści z zimowej narodowej wyprawy na K2 wrócili do Warszawy. Misja nie powiodła się, ale kierownik wyprawy jest dobrej myśli. – Znajdziemy sposób, żeby wejść na tę górę – powiedział Krzysztof Wielicki. – Następnym razem trzeba wyruszyć znacznie wcześniej – ocenił szef komitetu organizacyjnego wyprawy Janusz Majer.

– Żyjemy – to była moja pierwsza myśl po wylądowaniu – przyznał Wielicki. – Wystarczyło trochę luzu, a już koledzy myślą o następnej wyprawie. Żałuję oczywiście, że pogoda i splot różnych wydarzeń uniemożliwiły im prowadzenie działalności górskiej, która zakończyłaby się zdobyciem szczytu. Przeanalizujemy wszystko dokładnie i liczę, że znajdziemy sposób żeby zdobyć górę. Uważam, że rozpoczęte dzieło musimy kontynuować. K2 (8611) powinno być zdobyte przez Polaków – powiedział.



Na lotnisku w Warszawie na Krzysztofa Wielickiego czekał dziewięcioletni syn – także Krzysztof, i żona. – Mam to szczęście, że nie muszę przeżywać tak jak inni, których bliscy się wspinają. Krzysiek zakończył już zdobywanie ośmiotysięczników i nie muszę drżeć, co się z nim stanie, gdy idzie w góry wysokie – przyznała Katarzyna Karwecka-Wielicka.



W bazie pod K2 trzeba zameldować się ok. 20 grudnia



Przewodniczący komitetu organizacyjnego wyprawy Janusz Majer powiedział, że ponowna organizacja ekspedycji na K2 będzie już dużo łatwiejsza.

źródło: pap

– Mamy przede wszystkim sprzęt, który będzie wymagał niewielkiego uzupełnienia. Mam również deklaracje od kolegów, którzy wyrazili chęć ponownego uczestnictwa w tym zimowym przedsięwzięciu. Teraz nastąpi czas na indywidualne rozmowy z poszczególnymi uczestnikami, dokładna analiza tego, co się działo przez te ponad dwa miesiące, ale już wiadomo że trzeba wyruszyć znacznie wcześniej, aby w bazie pod K2 zameldować się ok. 20 grudnia. Jest wtedy większa szansa na okna pogodowe z początkiem stycznia, co pozwoliłoby założyć obozy na górze – powiedział Majer.