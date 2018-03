Marcin Jastrzębski odwołany ze stanowiska prezesa Grupy Lotos

Marcin Jastrzębski został odwołany z funkcji prezesa Grupy Lotos - poinformowała rada nadzorcza w komunikacie. Jednocześnie powierzyła pełnienie obowiązków prezesa zarządu Mateuszowi Aleksandrowi Boncy, dotychczasowemu wiceprezesowi Grupy Lotos ds. strategii i rozwoju.

Rada oddelegowała także Piotra Ciacha, wiceprzewodniczącego rady nadzorczej spółki, do czasowego wykonywania czynności członka zarządu spółki na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.



Dr Mateusz Aleksander Bonca ma wieloletnie doświadczenie w międzynarodowym zarządzaniu i doradztwie strategicznym dla wiodących koncernów przemysłowych i finansowych w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, studiował również w Al Akhawayn University w Maroku. Jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na Akademii Leona Koźmińskiego w 2009 r. oraz autorem publikacji i referatów wygłaszanych na konferencjach międzynarodowych.



W latach 2004-10 pracował w McKinsey & Company. W latach był 2010-12 menedżerem w Peppers and Rogers Group Middle East w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W latach 2012-16 dyrektor w Deutsche Bank AG we Frankfurcie nad Menem. Wcześniej praktykował także w Deloitte & Touche i MARSH.

Przygotowywał i realizował strategiczne zmiany w korporacjach m.in. w Polsce, Czechach, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Belgii, Republice Południowej Afryki i Turcji.



Jastrzębski został powołany na stanowisko 12 stycznia 2017 r. Wcześniej pełnił obowiązki prezesa od listopada 2016 r., po odwołaniu poprzedniego szefa Grupy Roberta Pietryszyna, który z kolei zarządzał gdańską grupą przez pół roku.



Lotos jest koncernem naftowym zajmującym się wydobyciem i przerobem ropy oraz sprzedażą hurtową i detaliczną produktów naftowych. Pod koniec września 2017 roku w sieci Lotos działało 485 stacji. Głównym akcjonariuszem przedsiębiorstwa jest Skarb Państwa, który ma 53,19 proc. udziałów.

#wieszwiecej Polub nas