Czaputowicz: Oświadczenie UE ws. ataku na Skripala zgodne z polskimi oczekiwaniami

Unie Europejska przyjęła zgodne z polskimi oczekiwaniami oświadczenie w związku z próbą zabójstwa byłego rosyjskiego agenta Siergieja Skripala, solidaryzuje się z Wielką Brytanią – oświadczył po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych UE w Brukseli szef polskiego MSZ Jacek Czaputowicz.

Jak powiedział dziennikarzom Czaputowicz, na posiedzeniu Rady ds. Zagranicznych szefowie dyplomacji państw UE przyjęli „bardzo zdecydowane” oświadczenie w sprawie próby zabójstwa zamieszkałego w Wielkiej Brytanii byłego pułkownika rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, który w przeszłości był skazany w Rosji za szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii.



– UE solidaryzuje się z Wielką Brytanią – podkreślił szef polskiej dyplomacji. Dodał, że unijni ministrowie wzywają też Rosję do przedstawienia wyjaśnień w sprawie posiadania zakazanej broni chemicznej przed Organizacją ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW).



– Można wyrazić dużą satysfakcję, że udało się przyjąć wspólne i zdecydowane stanowisko wszystkich państw członkowskich. Polska opowiadała się właśnie za zdecydowanymi działaniami w kwestii Rosji, bo widać było w dzisiejszej dyskusji, że w każdym z tematów – czy to Ukraina, czy Wielka Brytania, czy, kolejny temat, Syria – rola Rosji jest zdecydowanie negatywna, czyli odgrywa ona rolę destabilizatora – zaznaczył szef polskiego MSZ.



Jak dodał, podczas dyskusji ministrów wskazywał, że działania na terenie Wielkiej Brytanii to „potwierdzenie szerszego trendu”. – Agresja wobec Gruzji w 2008 r., potem wobec Ukrainy, aneksja Krymu, konflikt w Donbasie, w Ługańsku, później działania w Syrii, które jednak są działaniami przeciwko interesom świata zachodniego, (...) ingerencja w wewnętrzne sprawy poszczególnych państw, no i wreszcie ten atak, próba zabójstwa w Wielkiej Brytanii – to wszystko wskazuje na to faktyczne oblicze Rosji – mówił Czaputowicz.

źródło: pap

Wśród tematów rozmów wymienił także sankcje wobec Rosji, wskazując, iż ostatnie wydarzenia na pewno nie sprzyjają zniesieniu sankcji, które zostały nałożone na Rosję przez UE. Zwrócił również uwagę, że szefowie MSZ krajów unijnych mówili też m. in. o sytuacji w Syrii, gdzie „zginęło ostatnio 1,7 tys. osób” i „została użyta broń chemiczna”.– Wątek broni chemicznej, Rosji, przewija się przez dyskusję na temat głównych problemów i wyzwań dla społeczności międzynarodowej z zakresu bezpieczeństwa – zauważył polski minister.