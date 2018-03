Prezydent: jestem dumny, że uczestniczę we wdrażaniu programów prorodzinnych

Prezydent Andrzej Duda w trakcie poniedziałkowego spotkania z mieszkańcami Choszczna (Zachodniopomorskie) powiedział, że jest dumny, iż uczestniczy we wdrażaniu programów prorodzinnych. – Chciałbym, żeby do programu Rodzina 500 plus dołączył dobrze przygotowany program Mieszkanie plus – mówił.

Przed przemówieniem prezydenta wystąpił lokalny zespół muzyczny dzieci i młodzieży.



– Dziękuję za tą piękną pieśń na początku, dziękuję za tę postawę. To jest proszę państwa tak - rzeczywiście +płynie Wisła płynie po polskiej krainie, a dopóki płynie Polska nie zaginie+, ale przede wszystkim „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy”. Polska jest dzięki państwa pracy - mówił prezydent.



– Polska jest i Polska się rozwija dzięki waszemu trudowi, dzięki państwa postawie. Cieszę się, że do tego wysiłku, który czynicie swoją codzienną pracą teraz dołącza się też postawa rządzących - programy, które są skierowane po to, żeby wzmocnić Polską rodzinę - dodał Andrzej Duda.



Wśród tych programów prezydent wymienił m.in. program Rodzina 500 Plus. – Jestem dumny, że mogę w tym uczestniczyć - uważam to za wielkie dzieło. Chciałbym, żeby do tego dołączył jeszcze dobrze przygotowany program Mieszkanie plus. Chciałbym, żeby do tego dołączyły dobrze przygotowane programy, gdzie były PGR-y i one upadły - zaznaczył prezydent.



Andrzej Duda podkreślił, że taki program dotyczący byłych PGR-ów jest przygotowywany w ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi i zostanie wdrożony po to, „by Polska rozwijała się w sposób zrównoważony, by przyłożyć więcej starania do tych miejsc w Polsce, które ucierpiały na transformacji ustrojowej”.