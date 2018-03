Polak porwał modelkę i chciał ją sprzedać jako seksualną niewolnicę. Wkrótce wyrok

Sąd w Mediolanie, przed którym toczy się proces Polaka oskarżonego o porwanie latem 2017 r. brytyjskiej modelki, odrzucił wniosek o zbadanie mężczyzny przez psychiatrów, uznając, że jest on poczytalny. Wyrok w sprawie zapadnie 2 maja.

Sprawa, w której oskarżonym jest Łukasz H., mieszkający na stałe w Wielkiej Brytanii, dotyczy uprowadzenia w Mediolanie 20-letniej Chloe Ayling.



Mężczyzna zwabił ją w lipcu zeszłego roku pod pozorem urządzenia sesji zdjęciowej, porwał, a następnie wywiózł w bagażniku samochodu z Mediolanu i uwięził na tydzień na pustkowiu w Piemoncie. W tym czasie próbował zorganizować w internecie licytację kobiety jako seksualnej niewolnicy. Zażądał też okupu od rodziny Brytyjki i jej agenta.



Gdy jego starania zakończyły się niepowodzeniem, Łukasz H. uwolnił zakładniczkę; zażądał, by milczała na temat porwania.



W lutym w zeznaniach złożonych przed sądem oskarżony przedstawił nową wersję wydarzeń. Według jego relacji modelka była z nim w zmowie i zaakceptowała jego propozycję sfingowanego porwania, bo - jak przekonywał - chciała zdobyć popularność. Dodał również, że oboje umówili się, iż podzielą się pieniędzmi z okupu.



Te nowe zeznania wywołały sprzeciw prokuratora. Zażądał on badania psychiatrycznego oskarżonego. Sąd odrzucił ten wniosek podając w uzasadnieniu, że Polak jest poczytalny.



Jak zapowiedziano, ogłoszenia wyroku należy oczekiwać 2 maja.

Sąd zrezygnował z przesłuchania brata oskarżonego, który został zatrzymany w rejonie Birmingham pod zarzutem udziału w porwaniu. Oczekuje on na ekstradycję do Włoch. Decyzja sądu wynika z tego, jak wyjaśniono, że zawiadomił on o tym, że odmawia złożenia zeznań.