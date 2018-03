Policja szuka mężczyzny, który pobił kierownika pociągu

Policja poszukuje mężczyzny, który pobił kierownika pociągu na stacji kolejowej w Częstochowie - kilka razy uderzył go pięścią. Policjanci opublikowali zdjęcia z monitoringu, który zarejestrował napastnika. Poproszą o pomoc w ustaleniu jego personaliów.

Jak podał zespół prasowy śląskiej policji, do ataku doszło 31 stycznia po południu na drugim peronie dworca kolejowego Częstochowa Osobowa, kiedy na stację wjechał pociąg relacji Szczecin Główny - Katowice.



– Grupa młodych ludzi podeszła wtedy do wagonu. Jeden z mężczyzn wszedł do środka, a kierownik pociągu poinformował go, że jeżeli nie ma biletu, będzie musiał opuścić pociąg. Mężczyzna zareagował agresją. Podbiegł do pokrzywdzonego i uderzył go kilkukrotnie pięścią, a następnie uciekł z dworca podziemnym przejściem – relacjonowali policjanci.



Śledczy ustalili, że sprawca ma około 175 cm wzrostu. Na zdjęciach ubrany jest w czarną kurtkę, jasny sweter lub bluzę na suwak, granatowe spodnie i czarne buty. Miał przy sobie dużą podróżną torbę.

źródło: policja.gov.pl

Osoby, które mogą rozpoznać poszukiwanego, policja prosi o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komisariatu IV Policji w Częstochowie pod nr tel. (34) 369 1711/1707 lub z najbliższą jednostką policji - 997, 112.