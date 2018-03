Nie będzie dochodzenia ws. książki Piątka pt. „Macierewicz i jego tajemnice”

Warszawska prokuratura okręgowa odmówiła wszczęcia dochodzenia ws. książki Tomasza Piątka pt. „Macierewicz i jego tajemnice” – poinformował rzecznik prokuratury Łukasz Łapczyński. Zawiadomienie w tej sprawie złożył były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz.

Zawiadomienie dotyczyło stosowania przemocy lub groźby wobec funkcjonariusza publicznego w celu podjęcia lub zaniechania czynności służbowych (za co grozi do trzy lata więzienia) i publicznego znieważania lub poniżania konstytucyjnego organu RP (do dwóch lat więzienia).



Przywołany w nim został też art. 231a Kk, w myśl którego z ochrony prawnej przewidzianej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta też funkcjonariusz publiczny w sytuacji, gdy „bezprawny zamach na jego osobę został podjęty z powodu wykonywanego przez niego zawodu lub zajmowanego stanowiska”.



Jak poinformował Łapczyński, prokuratura po analizie zarówno zeznań byłego ministra obrony i treści publikacji nie wykazała, by „wyczerpane zostały znamiona czynów ściganych z oskarżenia publicznego”, zawartych w zawiadomieniu.



Prokuratura uznała natomiast – dodał rzecznik – że opisywane przez zawiadamiającego zachowania można byłoby uznać za pomówienie, które zgodnie z Kodeksem postępowania karnego, ścigane jest z oskarżenia prywatnego.

Tomasz Piątek – jak sam informował – przez półtora roku badał koneksje Antoniego Macierewicza. W książce opisał m.in. rzekome powiązania byłego ministra obrony z Robertem Luśnią, byłym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa oraz - jak podawał wydawca – z „gangsterem-finansistą Siemionem Mogilewiczem, współpracującym z sowieckim/rosyjskim wywiadem wojskowym GRU, jak również z samym Władimirem Putinem”.



Jesieniązeszłego roku w Ministerstwie Obrony Narodowej przygotowano raport, który miał wskazywać na główne manipulacje i nieprawdziwe informacje zawarte w książce Piątka. Opracowanie zostało przekazane prokuraturze, która zajmowała się zawiadomieniem Macierewicza. źródło: pap

– Prokurator stwierdził, że nie zachodzą przesłanki wynikające z interesu społecznego, przemawiające za objęciem przedmiotowych czynów ściganiem z oskarżenia publicznego – powiedział Łapczyński. Zaznaczył też, że postanowienie nie jest prawomocne. Pokrzywdzonemu przysługuje zatem prawo zaskarżenia decyzji prokuratora.