Wielkie zmiany „Na Paluchu”. Powstanie m.in. oddział geriatryczny

Warszawskie schronisko dla bezdomnych zwierząt „Na Paluchu” przejdzie przebudowę. Władze schroniska zapowiedziały dzisiaj, że zamierzają zbudować nowy oddział geriatrii dla najstarszych i najbardziej chorych czworonogów. Obecny jest w fatalnym stanie i wymaga szybkiego zamknięcia.

„Na Paluchu” przebywa coraz więcej starszych, chorych psów i kotów, które potrzebują odpowiedniego miejsca do opieki i leczenia – mówią władze schroniska.



Zmianę przejdzie też budynek administracyjny – chętni, którzy chcą adoptować czworonoga będą mieć wygodną poczekalnię, a także, między innymi salę dydaktyczną, w której przejdą potrzebne szkolenia. Powstaną też nowe wybiegi dla czworonogów.



– Wszystko po to, by zwierzęta dostały jak najlepszą opiekę, która pomoże im odbudować zaufanie do ludzi – wyjaśnia dyrektor schroniska Henryk Strzelczyk.



Socjalizacja i zabawa



– Psy nie mogą traktować ludzi jako swoich wrogów i staramy się im to wszystko wpoić poprzez zabawę, socjalizację, zabierając je na spacery do parku, nad Wisłę. Te wszystkie elementy zebrane w całość dają niesamowite efekty. Nasze zwierzęta są bardziej atrakcyjne niż zwierzęta z pseudohodowli, z kontrolowanego rozrodu, o których osoba przygarniająca nic nie wie – dodaje dyrektor Strzelczyk.

– Schronisko otrzymało autobus od Miejskich Zakładów Autobusowych, w którym czworonogi będą uczyły się zachowania w komunikacji miejskiej. Dyrektor schroniska zwrócił się do MZA z prośbą o przekazanie pojazdu do celów szkoleniowych, wyjaśniając, że psy często boją się podróży komunikacją. Dajemy autobus, który nie wozi już pasażerów, a który pomoże psom – mówi rzecznik MZA Adam Stawicki.



– Robimy to, żeby nie bały się wchodzić do autobusów i wiedzieli, jak się w nich zachować. Żeby nasi pasażerowie nie mieli powodów do narzekań na psy, tylko wiedzieli, że czworonogi są dobrze wyszkolone – mówi Adam Stawicki.



W planach – park



Z inicjatywy warszawskich radnych w przyszłym roku wokół schroniska powstanie park. Będziemy pierwszym schroniskiem, które stanie w środku parku – mówi wiceprzewodnicząca komisji ochrony środowiska Aleksandra Gajewska.



Park będzie miał dwa hektary, które zostaną zagospodarowane. Teraz to teren przylegający do schroniska, ale nie jest jego integralną częścią. To się zmieni. Będzie dużo drzew, krzewów, oczka wodne. Będą też wybiegi i psi plac zabaw.

Do warszawskiego schroniska „Na Paluchu” każdego roku trafia ponad 2,5 tys. czworonogów. 1,5 tys. znajduje nowe domy, a kolejny tysiąc dzięki czipom odnajduje swoich właścicieli. Teraz w schronisku przebywa 700 psów i 40 kotów.