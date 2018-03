Polska w czołówce państw, w które warto inwestować

Polska w rankingu najlepszych państw do inwestowania zajęła wysokie, trzecie miejsce, wyżej plasowały się tylko kraje azjatyckie, Filipini i Indonezja.

Polska zajmuje nie tylko trzecie miejsce w zestawieniu najlepszych państw do inwestowania, kraj nad Wisłą jest jedynym europejskim krajem w pierwszej piątce.



Ranking sporządzono na podstawie takich kryteriów jak: stabilność gospodarcza i polityczna, przyjazny system podatkowy, poziom korupcji, innowacyjność gospodarki i dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej. Ważnym argumentem był też stabilny wzrost gospodarczy.



Ważnym argumentem był wzrost gospodarczy,po wzroście PKB o 4,6 proc. w 2017 r. przewiduje się, że w 2018 r. polska gospodarka urośnie o 4,2 proc. W 2019 r. natomiast wzrost gospodarczy prognozowany jest na 3,6 proc., są to najwyższe wskaźniki w UE.

źródło: businessinsider.com

Do ustalenia rankingu posłużyły odpowiedzi od ponad 6000 uczestników, którzy działają w biznesie na całym świecie.