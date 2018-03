Znany raper zmarł w szpitalu psychiatrycznym. Jest śledztwo prokuratury

„W nocy z soboty na niedzielę zmarł Tomasz Chada, wieloletni reprezentant Step Records, a przede wszystkim nasz Przyjaciel. Pogrążeni w smutku, prosimy o okazanie szacunku Rodzinie Tomka w tym bardzo trudnym czasie. Ekipa Step Records” – można przeczytać na profilu muzyka na Facebooku.

Mężczyzna w zeszłym tygodniu wyskoczył z trzeciego piętra przez okno. Przewieziono go do szpitala w Mysłowicach gdzie stwierdzono poważny uraz kręgosłupa. Nieoficjalnie mówi się, że raper był wtedy pod wpływem środków odurzających.



Jak podają media, Tomasz Chada został następnie przewieziony do szpitala psychiatrycznego w Rybniku. Zmarł podczas badań.



Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo; będzie ono prowadzone pod kątem niedopełnienia obowiązków i ewentualnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy policji a także pracowników szpitali w Mysłowicach oraz Rybniku.

Prokuratura będzie również badać czy Chada zażywał przed śmiercią narkotyki.