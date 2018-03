Rekordowa ilość „lewych” papierosów w rękach CBŚP i KAS

Centralne Biuro Śledcze Policji wspólnie z Krajową Administracją Skarbową zlikwidowało drogę przerzutową „lewych” papierosów z Polski do Europy Zachodniej. W efekcie działań funkcjonariusze przejęli ponad 22,5 mln szt. papierosów bez polskich znaków skarbowych. Ich wartość w Polsce to ok 15,5 mln zł, a na zachodzie – 37 mln zł.

Kilkumiesięczna drobiazgowa praca policjantów z Centralnego Biura Śledczego z Zarządu w Kielcach wspólnie z funkcjonariuszami Izby Administracji Skarbowej w Kielcach doprowadziła do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej. Z ustaleń śledczych wynika, że od czerwca 2017 r. na terenie województwa mazowieckiego, świętokrzyskiego i na terenie Europy Zachodniej działała międzynarodowa zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się produkcją i transgranicznym przemytem nielegalnych wyrobów akcyzowych.



Wszystko wskazywało na to, że na terenie powiatu radomskiego i kieleckiego znajduje się sieć powiązanych ze sobą magazynów oraz punktów załadunkowych, które umożliwiają magazynowanie oraz transport nielegalnie wytworzonych papierosów do odbiorców krajowych oraz zagranicznych.



Z zebranych informacji wynika, że członkowie grupy mogli przekazać do dalszego nielegalnego obrotu nawet 4 mln sztuk papierosów tygodniowo, co w okresie działalności grupy wygenerować mogło wielomilionowe straty Skarbu Pastwa z tytułu nieopłaconych należności celno-skarbowych.



Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariusze Izby Administracji Skarbowej w Kielcach przygotowali działania podczas, których zatrzymano 11 osób. W halach magazynowych na terenie województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego znaleziono i skonfiskowano ponad 22,5 mln szt. papierosów bez polskich znaków akcyzy, wartych w Polsce około 15,5 mln zł, a na terenie Europy Zachodniej ich wartość wyniosłaby 37 mln zł. Skarb Państwa został uszczuplony o ponad 25 mln zł. W skutek działań grupy przestępczej Skarb Państwa został uszczuplony na ponad 25 mln zł. (fot. cbsp.policja.pl)

Sześć osób - obywateli Ukrainy – funkcjonariusze zastali w trakcie pakowania nielegalnych papierosów w kartonowe opakowania zastępcze innych towarów. Policjanci zauważyli wyjeżdżające z okolic hal volvo, w którym znajdował się towar przykrywkowy, 16 telefonów komórkowych i karty sim zagranicznych operatorów.



Kierowca i pasażer zostali zatrzymani. W ich miejscach zamieszkania także funkcjonariusze znaleźli nielegalne papierosy. Łącznie policjanci CBŚP i funkcjonariusze Izby Administracji Skarbowej w Kielcach znaleźli 22,5 mln papierosów.

źródło: cbsp.gov.pl

Zatrzymanym przedstawiono w Prokuraturze Okręgowej w Kielcach zarzuty dokonania przestępstw karno-skarbowych i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej; jednej osobie przedstawiono zarzut kierowania tą grupą. Sąd Rejonowy w Kielcach tymczasowo aresztował dziewięć osób, w tym trzech Polaków i sześciu Ukraińców.