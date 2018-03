Członkowie polsko-wietnamskiego gangu odpowiedzą za wyłudzenie 11 mln zł VAT

Polsko-wietnamska grupa przestępcza, obracając fikcyjnymi fakturami, uzyskała ze Skarbu Państwa nienależne zwroty podatku VAT w wysokości 11 mln zł. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie skierowała do sądu akt oskarżenia, obejmujący sześć osób. Za zarzucane im przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do 15 lat.

Głównym oskarżonym w sprawie jest Janusz P., którego firma świadczyła usługi transportowe pochodzącym z państw azjatyckich przedsiębiorcom z Wólki Kosowskiej pod Warszawą. Tam właśnie nawiązał kontakt z osobami oferującymi sprzedaż fikcyjnych faktur VAT.



Później, za pośrednictwem znajomych, P. przejął kontrolę nad trzema spółkami, mającymi siedziby na Węgrzech i w Czechach. W latach 2012-2014 oskarżony dokonał fikcyjnej sprzedaży tym podmiotom nieistniejących w rzeczywistości tekstyliów i obuwia o łącznej wartości około 77 mln zł.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

W związku z tymi transakcjami, które miałyby stanowić wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, Janusz P. występował do urzędu skarbowego w Częstochowie o zwrot podatku VAT z tytułu stosowania stawki 0 proc. – W ten sposób oskarżony doprowadził Skarb Państwa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie około 11 mln zł – wyjaśnia rzecznik częstochowskiej prokuratury Tomasz Ozimek.Początkowo oskarżony pozyskiwał fikcyjne faktury VAT dokumentujące nabycie towarów przez jego firmę od różnych, nieustalonych w śledztwie osób. Pod koniec 2012 roku nawiązał kontakt z obywatelką Wietnamu, która dostarczała mu fikcyjne faktury wystawione przez różne spółki. W zamian otrzymywała od P. umówione kwoty.– Istotną częścią działalności zorganizowanej grupy przestępczej było też pranie brudnych pieniędzy. Polegało ono na przelewaniu przez Janusza P. na rachunki bankowe kontrolowanych przez siebie zagranicznych spółek środków pieniężnych, przeznaczonych na fikcyjny zakup towarów od jego firmy. Pieniądze te były następnie przekazywane na rachunki firmy Janusza P., w celu upozorowania zakupu tekstyliów i obuwia – powiedział Ozimek. Według ustaleń śledztwa w ten sposób członkowie grupy mieli „przeprać” około 20 mln zł.Pięć z sześciu oskarżonych osób ma odpowiadać za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Są to Janusz P. i jego żona, która odpowie za pranie brudnych pieniędzy, obywatelka Wietnamu oraz szefowie spółek działających na Węgrzech i w Czechach.Janusz P. przyznał się w śledztwie do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. Od grudnia 2016 r. jest aresztowany. Pozostali oskarżeni jednak nie przyznali się do winy. Na poczet grożących im kar grzywny i przepadku korzyści uzyskanych z przestępstw zabezpieczono trzy samochody marki Audi, nieruchomość oraz pieniądze w kwocie około 2 mln zł.Śledztwo prowadził Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Częstochowie wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji.