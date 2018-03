„Rakiety Kim Dzong Una mogą dotrzeć do Europy Środkowej”. Wyciekły informacje wywiadu

Północnokoreańskie rakiety wyposażone w broń jądrową mogą dotrzeć do Europy Środkowej – podała telewizja Sky News, powołując się na informacje wywiadu BND (Bundesnachrichtendienst), które wyciekły do mediów.

Zastępca dyrektora niemieckiej agencji wywiadowczej BND Ole Diehl miał powiedzieć po zamkniętym spotkaniu z członkami Bundestagu, że „jest pewien” co do zdolności wojskowych Kim Dzong Una. Ostrzegł, że północnokoreańskie rakiety wyposażone w broń jądrową mogą dotrzeć do Niemiec i Europy Środkowej. Podkreślił jednak również, że BND uznała za pozytywny sygnał rozmowy Północy i Korei Południowej.



W niedzielę wysoki rangą północnokoreański dyplomata Choi Kang Il przybył do Finlandii, gdzie w najbliższych dniach ma spotkać się z przedstawicielami Korei Płd. i USA. Część mediów spekuluje, że negocjacje mogą dotyczyć kwestii rozbrojenia nuklearnego, a także sytuacji w Azji Północno-Wschodniej.

źródło: Sky News, Politico, PAP

Z kolei w sobotę zakończyły się trzydniowe rozmowy w Sztokholmie, w których uczestniczyli ministrowie spraw zagranicznych Korei Płn. i Szwecji. Ich celem miało być przygotowanie ewentualnego spotkania przywódców USA i Korei Płn.W połowie lutego sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg mówił, że „Korea Północna kontynuuje prace nad swoim programem zbrojeń rakietowych i atomowych, a wszystkie kraje członkowskie NATO znajdują się w zasięgu jej pocisków balistycznych”.– Pjongjang jest bliżej Monachium niż Waszyngtonu – podkreślił Stoltenberg podczas wystąpienia na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (MSC).